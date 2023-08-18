Der Tzen 5, ein Werkzeug im Dienste der Intermodalität!

Veröffentlichungsdatum: 5. Mai 2023

Die Route des zukünftigen Tzen 5-Busses wurde so konzipiert, dass sie Verbindungen und Intermodalität fördert.

Der Bus Tzen 5, der das 13. Arrondissement von Paris und Choisy-le-Roi verbindet, wird von einer Verbindung mit den Straßenbahnlinien T3a (Station Porte de France) und T9 (Station Régnier-Marcailloux), der RER C nach Vitry-sur-Seine (Bahnhof Ardoines) und Choisy-le-Roi (Station Régnier-Marcailloux) sowie mit den Metrolinien 14 (Station Grands Moulins) und 15 (Station Ardoines) und mehreren Buslinien (Linien 62, 25, 180, 323, 393).

Weitere Informationen finden Sie in der Route