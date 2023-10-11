Der Tzen 5 in Bildern!

Veröffentlichungsdatum: 11. Oktober 2023

Auf der Busworld in Brüssel wurden die zukünftigen Tzen-Busse vorgestellt!

Für die Projekte Tzen 5 und Tzen 4 wurde das gleiche "Rollmaterial" gewählt, nämlich Doppelgelenke der neuesten Generation von 24 m Länge, 100% elektrisch mit Bodenaufladung in weniger als 5 Minuten!

Die zweigelenkigen (24 Meter), 100% elektrischen und dank Bodenaufladung zirkulierenden Tzen 4-Busse, die zwischen Viry-Châtillon und Corbeil-Essonnes verkehren werden, werden mit den Tzen 5-Bussen identisch sein.

Bildnachweis: ©Ile-de-France Mobilités