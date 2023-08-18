Die Stationen des T Zen 5, Haltestellen wie kein anderer

Veröffentlichungsdatum: 3. März 2020

Warum sprechen wir von einer "Station" T Zen 5 und nicht von einer "Haltestelle", wie bei Standardbussen?

Dies liegt daran, dass die Ausstattung dieser Stationen eher der von Straßenbahnen als von gemeinsamen Bushaltestellen ähnelt. In der Tat werden sie Folgendes bieten:

Bahnsteige, die für alle zugänglich sind (Personen mit eingeschränkter Mobilität, Kinderwagen, Koffer ...)

Ein identifizierbares und komfortables Design, ausgestattet mit Sitzen, Unterständen, Beleuchtung ...

Echtzeit-Informationen über den Verkehrsstatus

Distributoren von Transport tickets

Fahrradbügel in der Nähe

Wussten Sie schon?

Wie bei einer Straßenbahn- oder U-Bahn-Station bezieht sich dieses Wort auf die beiden Bahnsteige des T Zen 5-Busses, die sich gegenüberstehen, sobald der Platz es zulässt, um die Orientierung zu erleichtern.