Neuer Meilenstein für den T Zen 5 Bus!

Veröffentlichungsdatum: 21. November 2020

Ein wichtiger Meilenstein im Leben des Projekts wurde im vergangenen Oktober mit der Genehmigung der Vorprojektstudien (AVP) durch den Rat von Ile-de-France Mobilités und der Finanzierungsvereinbarung für die Fortsetzung der Studien und der ersten Arbeiten erreicht. Bei dieser Gelegenheit wurde auch eine erste Finanzierungstranche in Höhe von 27 Millionen Euro von der Region Île-de-France, dem Departement Val de Marne, dem Staat und der Stadt Paris bereitgestellt.

In der Tat legen diese Studien alle Merkmale des Projekts fest: die Implementierung der Tzen5-Busplattform, die Lage der Stationen sowie die Verkehrszeichen, die Ausstattung der Stationen, die Fahrrad- und Landschaftsgestaltung, das Parken usw.

Wie geht es weiter?

Das Projektteam und seine Partner arbeiten bereits an der Erstellung von Projektstudien (PRO-Studien). Sie werden es ermöglichen, die Studien in ihren technischen Details zu spezifizieren: Dies ist die letzte Etappe vor dem Start der Verträge der Bauunternehmen!