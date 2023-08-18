Eröffnung der Parzellenerhebung

Veröffentlichungsdatum: 26. November 2019

Im Rahmen des Busprojekts T Zen 5 wird von Montag, 2. Dezember bis einschließlich Freitag, 19. Dezember 2019 eine Parzellenerhebung durchgeführt. Es betrifft die Gemeinden Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine und Choisy-le-Roi. Der Zweck dieser Untersuchung besteht darin, die Grundstücke innerhalb des Wegerechts des Projekts genau zu identifizieren und die Eigentümer genau zu identifizieren. In der Tat wird es manchmal notwendig sein, Grundstücke (ganz oder teilweise) zu erwerben, um die Arbeiten durchzuführen.

Während der gesamten Untersuchung kann die Öffentlichkeit eine Kopie der im Rathaus zur Verfügung gestellten Untersuchungsakte einsehen und ihre Beobachtungen in das beigefügte Register eintragen. Der für den Fall zuständige Untersuchungskommissar wird auch vier Schichten bereitstellen (weitere Informationen unten).

Während der gesamten Untersuchung können auch öffentliche Stellungnahmen abgegeben werden:

Entweder direkt an die Bürgermeister von Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine und Choisy-le-Roi (zu Händen des Untersuchungskommissars), die sie dem Register beifügen;

Entweder schriftlich an den Sitz der Untersuchung in der Präfektur Val-de-Marne, DCPPAT-BEPUP, 21-29 avenue du Général de Gaulle – 94038 Créteil;

Oder per E-Mail an folgende Adresse: [email protected] .

Die Datei ist an folgenden Tagen und zu folgenden Zeiten zugänglich:

Rathaus von Ivry-sur-Seine

Empfangsraum im Erdgeschoss,

Esplanade Georges Marrane, 94205 IVRY SUR SEINE cedex

Montag bis Donnerstag von 8:30 bis 12:00 Uhr und von 13:30 bis 17:30 Uhr

Freitag von 8:30 bis 12:00 Uhr und von 13:30 bis 17:00 Uhr

Samstag von 9:00 bis 12:00 Uhr

Rathaus von Vitry-sur-Seine

Grundstücksdienst – Büro Nr. 12 (grüne Zone-1)

2 avenue Yuri Gagarin, 94400 VITRY-SUR-SEINE

Montag bis Freitag von 8:30 bis 12:00 Uhr und von 13:30 bis 18:00 Uhr

Rathaus von Choisy-le-Roi

Stadtplanungsabteilung,

Place Gabriel Péri, 946000 CHOISY-LE-ROI

Montag bis Freitag von 8:30 bis 12:00 Uhr und von 13:30 bis 18:00 Uhr

Die Permanenzen finden an folgenden Tagen und zu folgenden Zeiten statt:

Rathaus von Vitry-sur-Seine,

Raum 1 (Rathaussaal)

2 avenue Yuri Gagarin, 94400 VITRY-SUR-SEINE

Samstag, 7. Dezember 2019: 9-12 Uhr

Donnerstag, 19. Dezember 2019: 14-17 Uhr

Rathaus von Choisy-le-Roi,

Stadtplanungsabteilung,

Place Gabriel Péri, 946000 CHOISY-LE-ROI

Mittwoch, 11. Dezember 2019: 14-17 Uhr

Donnerstag, 19. Dezember 2019: 9-12 Uhr

Für weitere Informationen können Sie die Anordnung herunterladen, die die Eröffnung der Parzellenuntersuchung vorschreibt.