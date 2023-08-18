Eröffnung der ergänzenden Parzellenerhebung

Veröffentlichungsdatum: 12. März 2021

Als Fortsetzung der Ende 2019 durchgeführten Parzellenerhebung wird im Rahmen des Busprojekts T Zen 5 in den Gemeinden Choisy-le-Roi und Vitry sur Seine eine sogenannte "ergänzende" Parzellenerhebung durchgeführt, um die Identifizierung der von den Akquisitionen betroffenen Eigentümer abzuschließen.

Diese Umfrage findet von Montag, 22. März, bis einschließlich Dienstag, 6. April 2021, an 16 aufeinanderfolgenden Tagen in den Rathäusern von Vitry-sur-Seine und Choisy-le-Roi statt.

Zwei Permanenzen werden an folgenden Orten, Tagen und Zeiten angeboten:

Rathaus von Vitry-sur-Seine,

Samstag, 27. März 2021: 9-12 Uhr

Raum 3

2 avenue Yuri Gagarin, 94400 VITRY-SUR-SEINE

Rathaus von Choisy-le-Roi,

Mittwoch, 31. März 2021: 14-17 Uhr

Stadtplanungsabteilung, Besprechungsraum im 2. Stock

Place Gabriel Péri, 946000 CHOISY-LE-ROI

Für die Dauer der ergänzenden Parzellenerhebung kann die Öffentlichkeit die Ermittlungsakte einsehen:

in den Rathäusern von Vitry-sur-Seine und Choisy-le-Roi an den üblichen Tagen und Öffnungszeiten der Dienste;

auf dem Internetportal der staatlichen Dienste im Val-de-Marne unter folgender Adresse:

http://www.val-de-marne.gouv.fr/Publications/AOEP-Avis-d-Ouverture-d-Enquetes-Publiques

auf einem Computerarbeitsplatz, der der Präfektur Val-de-Marne, dem Sitz der Untersuchung in (21-29 avenue du Général de Gaulle 94 000 Créteil – 3. Stock) von Montag bis Freitag von 9:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 16:00 Uhr zur Verfügung gestellt wird.

Die Öffentlichkeit kann Folgendes kommentieren:

in den zu diesem Zweck in den Rathäusern von Vitry-sur-Seine und Choisy-le-Roi vorgesehenen Untersuchungsregistern,

per Post an den Sitz der Untersuchung, zu Händen von Herrn Claude POUEY, Untersuchungskommissar,

oder elektronisch an: [email protected]

Beiträge, die auf dem Schriftweg und auf elektronischem Wege eingehen, werden dem Untersuchungsregister beigefügt und der Öffentlichkeit so bald wie möglich am Sitz der Untersuchung zugänglich gemacht.