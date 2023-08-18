Einleitung der öffentlichen Umweltuntersuchung

Veröffentlichungsdatum: 20. Juni 2022

Die Konsultation für die öffentliche Umweltuntersuchung ist eröffnet!

Äußern Sie sich bis einschließlich 20. Juli zur öffentlichen Anhörung zur Umweltgenehmigung. Hinterlassen Sie Ihre Online-Bewertung HIER.

Sie können auch die Dokumente der Akte, den Kalender der Permanenzen einsehen und online einen Termin für die beiden per Video organisierten vereinbaren.

Die Dokumente der Akte können auch auf der Projektwebsite eingesehen werden.