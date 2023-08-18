[Info-Werke] Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi

Veröffentlichungsdatum: 22. Februar 2023

Fortsetzung der Vorbereitungsarbeiten für den Bau der Buslinie T Zen 5.

Welche Arbeiten sind zu erledigen?

Es geht darum, die Baustellen so vorzubereiten, dass die Konzessionäre (Wasser, Strom, Gas ...) mit den Umleitungsarbeiten der Netze fortfahren können.

Dazu gehören der Abriss des Mittelstreifens, die Entfernung von Stadtmobiliar, die Installation von temporärer Beleuchtung und das Fällen von Bäumen.

Wie lange werden sie halten?

Die Arbeiten finden ab Ende Februar 2023 und für einen Zeitraum von ca. 2 Monaten diskontinuierlich statt.

Welche Verkehrsänderungen sind zu erwarten?

Der Verkehr wird in beide Richtungen aufrechterhalten, diese mobilen Baustellen unterschiedlicher Größe können jedoch Folgendes erfordern:

• Gelegentliche Reduzierung der Straßenbreite mit Parkverbot

• Die mögliche Umsetzung eines punktuellen Wechselverkehrs

• Umleitung von Fußgängerwegen und Fahrrädern

