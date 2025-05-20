19 Stationen, ebenso viele Treffpunkte zwischen den Nutzern und dem Tzen 5!

Diese Stationen wurden entwickelt, um die Route durch die 4 bedienten Gemeinden zu unterstreichen, und sind mehr als nur Haltestellen: Sie verkörpern den Geist der Linie zwischen Modernität, Komfort und Zugänglichkeit.

Dank ihres 6 Meter hohen Totems weithin sichtbar und dank ihrer klaren Beschichtung leicht zu erkennen, fügen sie sich mit Kraft und Eleganz in die Stadtlandschaft ein. Zwei Bäume, die auf beiden Seiten jedes Docks gepflanzt werden, schaffen eine freundliche und angenehme Atmosphäre: Schatten und Kühle im Sommer, starkes visuelles Wahrzeichen das ganze Jahr über.

Bei jedem Wetter werden die Benutzer in einem Raum empfangen, der dank der verglasten Unterstände, die mit einem Dach bedeckt und mit bequemen Holzsitzen ausgestattet sind, vor schlechtem Wetter geschützt ist. Die Beleuchtung des Bahnhofs wird sorgfältig verteilt, um das Sicherheitsgefühl zu stärken und den Benutzern die Nutzung der verschiedenen Dienste und Geräte zu ermöglichen: Nachbarschafts- und Linienpläne, tickets-Verteiler, Echtzeitinformationen.

Diese Stationen, die dank der Rampen an den Enden der Bahnsteige für alle zugänglich sind, sind viel mehr als Kreuzungspunkte: Sie sind Orte des Lebens, die so konzipiert sind, dass sie die Nutzung der Linie in aller Ruhe und Einfachheit begleiten.