Netzwerk-Missbrauch

Veröffentlichungsdatum: 21. April 2023

Nach den durchgeführten Studien zur Ermittlung des genauen Standorts der Netze greifen die Konzessionsgesellschaften mit Netzen am Standort der zukünftigen T-Zen-5-Route schrittweise ein.

Ihre Aktion besteht darin, die Netze (Wasser, Strom, Gas, Telekommunikation ...) unter den zukünftigen Fahrspuren für Ihre zukünftige Buslinie zu verlegen, nach dem Prinzip der systematischen Umleitung bestehender Netze unter dem Bahnsteig. So wird bei Netzwartung der Verkehr des zukünftigen T Zen 5 nicht gestört.

Diese erste Arbeitsphase wird es ermöglichen, in einer zweiten Phase die Infrastrukturarbeiten des T Zen 5 durchzuführen (Entwicklung von Gleisen für Busse und Bahnhöfe).

Es werden alle Anstrengungen unternommen, um die durch diese Eingriffe verursachten Unannehmlichkeiten zu begrenzen.

Wir danken Ihnen für Ihre Geduld und Ihr Verständnis während der Arbeit.