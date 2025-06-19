Das Vorfahrtssystem Tzen 5 an Ampelkreuzungen: Wie funktioniert das?

Wie funktioniert es?

Dank der entlang der Strecke installierten Melder identifiziert das System die Ankunft des Busses genau. Anschließend steuerte er das Ampelmanagement, um dem Tzen 5 maximale Priorität zu geben, wobei in 9 von 10 Fällen grünes Licht gegeben wurde, wenn er auf einem sauberen Gelände fuhr. Dadurch kann der Bus Kreuzungen passieren, ohne anzuhalten oder langsamer zu werden, was die kommerzielle Geschwindigkeit, die auf der gesamten Strecke auf etwa 17 km/h geschätzt wird, erheblich verbessert.

Was sind die Vorteile für alle?

• Für Reisende: ein schnellerer, regelmäßigerer Bus, der Verspätungen begrenzt und eine garantierte Reisezeit hat.

• Für Autofahrer : Der Vorrang für Busse ist so organisiert, dass keine Blockaden oder Staus entstehen. In der Tat optimiert das Ampelmanagement den Fluss des allgemeinen Verkehrs und verhindert so, dass die Durchfahrt des Busses den Autoverkehr übermäßig stört.

• Für die Umwelt und die Stadt : Durch die Förderung der Zuverlässigkeit der Tzen 5-Strecke fördert dieses System die Verkehrsverlagerung vom Auto auf den öffentlichen Verkehr weiter. Dies reduziert den gesamten Autoverkehr und damit die Umweltverschmutzung und den Lärm.

Dieses Vorrangsystem an Kreuzungen ist ein Schlüsselaspekt des Projekts, das die Effizienz der Linie und die Verkehrsbedingungen in Einklang bringt, zum Nutzen aller Verkehrsteilnehmer, aber auch der Anwohner und Nutzer des öffentlichen Raums.