Was ist ein T Zen-Bus?
Veröffentlicht am-
Aktualisiert am
Veröffentlichungsdatum: 26. November 2019
Seit fast 10 Jahren entwickelt Île-de-France Mobilités ein spezielles Transportangebot: T-Zen-Busse. Dieses Verkehrsmittel kombiniert die Leistung und Servicequalität der Straßenbahn mit der Flexibilität des Busses.
Häufig, zuverlässig, Vorrang an Ampeln, für alle zugänglich und klar identifizierbar... der T Zen Bus hat viele Vorteile!
Der T Zen 5 ist ein innovatives und einzigartiges Projekt in der Ile-de-France: Seine Busse werden sowohl biartikuliert als auch 100% elektrisch sein. Das Projekt fördert die Verkehrsverlagerung hin zu leistungsfähigen und umweltfreundlichen Fahrzeugen und ist Teil der ehrgeizigen Politik von Ile-de-France Mobilités im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung.