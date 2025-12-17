Vorbereitungsarbeiten in Vitry-sur-Seine Anfang 2026

Um Platz für den Bau der Linie Tzen 5 entlang des Quai Jules Guesde zu schaffen, finden zwischen Januar und März 2026 Vorbereitungsarbeiten an der Kreuzung zwischen dem Bahnsteig und der Rue Constantin in Vitry-sur-Seine statt.

Diese Maßnahme, die aus dem Abriss eines Gebäudes besteht, wird gelegentlich zu vorübergehenden Auswirkungen auf den Verkehr und das Parken führen. in der Branche. Der Zugang zu Geschäften und Häusern am Flussufer bleibt gewährleistet.

Wir laden Sie ein, die Info Travaux zu konsultieren, um die Details dieser Arbeiten zu erfahren.