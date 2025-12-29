Lesen Sie den neuesten Projekt-Newsletter

Das Projekt Tzen5 macht einen neuen Schritt!

Während die Vorbereitungsarbeiten und Netzumleitungen entlang der Strecke fortgesetzt werden, schreitet der Bau des Busbetriebszentrums in Choisy-le-Roi zügig voran. Die Arbeiten an der Strecke beginnen im Herbst 2026, wobei Ende 2027 Tests und Leerläufe im Vordergrund stehen.

In diesem Newsletter finden Sie den Zeitplan der nächsten Schritte, den Fortschritt der verschiedenen Projekte und neue Neuigkeiten über das rollende Material der zukünftigen Strecke.