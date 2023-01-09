Die Umweltgenehmigung liegt vor, eine gute Nachricht für das Projekt!

Veröffentlichungsdatum: 9. Januar 2023

Das TZEN5-Projekt schreitet weiter voran!

Der Ausbau dieser neuen Übertragungsleitung Tzen 5, die entlang der Seine verläuft, unterlag einem Verfahren vor der Erteilung der Umweltgenehmigung, das nach ticket des Wassergesetzes erforderlich ist.

Die öffentliche Umweltuntersuchung fand daher im Sommer 2022 statt. Nach den positiven Stellungnahmen des Untersuchungskommissars und des CODERST (Departementsrat für Umwelt, Gesundheit und technologische Risiken) wurde die interpräfekturale Genehmigungsanordnung am 14. Dezember 2022 erlassen.

Dies ermöglicht den Beginn der Arbeit. Der Erhalt dieser Genehmigung ist eine hervorragende Nachricht für den Rest des Projekts.