Beginn der Vorbereitungsarbeiten für die Buslinie Tzen 5

Veröffentlichungsdatum: 19. Januar 2023

Im Rahmen der Vorbereitungsarbeiten für den Bau der Buslinie Tzen 5 müssen einige Ausrichtungswellen entfernt werden. Diese Arbeiten sind unerlässlich, um die Installation der Busspur auf der Fahrbahn zu ermöglichen.

Mobil bewegt sich die Baustelle und achtet darauf, die verursachten Unannehmlichkeiten so weit wie möglich zu begrenzen.

Um ökologische Aspekte zu berücksichtigen, werden Eingriffe außerhalb der Brutzeit der Vögel und der Fortpflanzung der Fledermäuse durchgeführt. Das Holz der Bäume wird recycelt.

Um mehr zu erfahren, laden Sie die Info-Arbeit herunter.