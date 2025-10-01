Sehen Sie sich die dritte Folge der Serie "The Tzen 5 told by... » !

In dieser dritten Folge der Serie "The Tzen 5 erzählt von... ", entdecken Sie zusammen mit Ange-Lili Magerand, Projektleiterin in der Infrastrukturabteilung von Île-de-France Mobilités, und dem Präsidenten der Agentur Richez, Projektleiterin des Projektleiters, hinter die Kulissen des zukünftigen Bus Operational Centre (COB).

Als wahres Herzstück der zukünftigen Linie wird dieses Zentrum die Tzen 5-Busse beherbergen und deren tägliche Wartung sicherstellen. Es wurde um zwei starke Achsen herum entwickelt - Nachhaltigkeit und Leistung - und kombiniert betriebliche Effizienz, visuelle Ästhetik und ökologische Vorbildlichkeit.

Die Arbeiten, die Ende 2024 in der Avenue de Lugo in Choisy-le-Roi begonnen haben, schreiten schnell voran und sind Teil der Dynamik der Transformation des Viertels in unmittelbarer Nähe der Trasse der Linie. Die Übergabe des Gebäudes und seiner Außenanlagen ist für Ende 2026 geplant.

Bildnachweis: ©16PROD