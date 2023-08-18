Eine neue Allee für Ivry-sur-Seine!

Veröffentlichungsdatum: 25. November 2021

In Ivry-sur-Seine wurde die Avenue de l'Industrie fertiggestellt und im Sommer für alle geöffnet!

Diese neue Strecke des ZAC Ivry Confluences, die von SADEV 94 gebaut wurde, beherbergt bereits den Standort des zukünftigen T Zen 5 und wird somit einen Service im Herzen dieses neuen im Bau befindlichen Viertels ermöglichen. Sobald die Arbeiten abgeschlossen sind, die die Avenue de l'Industrie mit dem Place Gambetta verbinden, werden die Busse und insbesondere die Buslinie 25, die den T Zen 5 vorwegnimmt, den dafür vorgesehenen Bahnsteig nutzen.

In der Zwischenzeit begeistern die Landschaftsgestaltung, der Zwei-Wege-Radweg in der Mittelinsel und die breiten Bürgersteige bereits Radfahrer, Jogger und Spaziergänger.

Um die neuesten Nachrichten zu verfolgen: klicken Sie hier!

Fotos © C. Chigot