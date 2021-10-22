Die städtebauliche und landschaftliche Einfügung von Tzen 5 in Choisy-le-Roi
Zoom auf die Strecke von Tzen 5 in Choisy-le-Roi
Synoptische Karte der Linie Tzen5 - Abschnitt Choisy-le-Roi
Perspektive (nicht vertraglich) der Einfügung von Tzen 5 in Choisy-le-Roi © Artélia_Richez Associés
Die Details der Route des Tzen 5 in Choisy-le-Roi
Die Strecke Tzen 5 endet im Süden über die Avenue de Lugo, die die Innenstadt von Choisy-le-Roi bedient, mit einer ersten Station nördlich der Avenue (Docteur Roux *), wo sich auch das zukünftige Bus Operational Center (COB) Tzen 5 befinden wird.
- Blick auf das Gelände des zukünftigen COB, Standort dekontaminiert und in Vorbereitung für die Installation der Baustelle (Ende 2024), Choisy-le-Roi, Juli 2024 © Chigot
- Blick auf die Ostfassade des COB von der Avenue de Lugo in Choisy-le-Roi (nicht vertragliche Perspektive) © Artélia_Richez Associés
Das Projekt Tzen 5 umfasst die vollständige Neugestaltung der Avenue de Lugo, der Straßen und Bürgersteige. Der Verkehr wird auf eine Fahrspur in jede Richtung reduziert und das saubere Gelände wird seitlich eingefügt. Der Radweg entlang der Strecke Tzen 5 wird mit dem Bau eines Zweirichtungsradwegs entlang der Allee fortgesetzt und der Parkplatz wird pünktlich seitlich auf der Ostseite wiederhergestellt.
Baumreihen werden in Kontinuität mit denen der Léon Geffroy Street auf dem Bürgersteig auf der Ostseite gepflanzt, um jeweils zwei Parkplätze dazwischen zu schaffen, und auf dem Bürgersteig auf der Westseite, um den Nutzern des Bürgersteigs und des Radwegs Schatten und Komfort zu bieten. Zwischen bestimmten Baumbeeten werden Räume für die Entwicklung von "grünen Salons" (individuelle Hocker, die auf grasbewachsenem Kopfsteinpflaster ruhen) geschaffen, die zur Verschönerung und Verbesserung des Komforts der öffentlichen Räume in diesem Bereich beitragen.
Der Bahnhof Régnier-Marcailloux*, die südliche Endstation des Busses Tzen 5, befindet sich an der Kreuzung der Straßen Régnier, Marcailloux und Avenue de Lugo. Die Verbindung zwischen der südlichen Endstation von Tzen 5 und dem Busknotenpunkt (TVM, 393), T9 und RER C wird durch einen Fußgängerweg durch das Viertel Henri Barbusse (in 6 Minuten) gewährleistet.
* Die Namen der Stationen sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht festgelegt. Sie sind nur auf vorläufige ticket indiziert.