Die städtebauliche und landschaftliche Einfügung von Tzen 5 in Choisy-le-Roi

Baumreihen werden in Kontinuität mit denen der Léon Geffroy Street auf dem Bürgersteig auf der Ostseite gepflanzt, um jeweils zwei Parkplätze dazwischen zu schaffen, und auf dem Bürgersteig auf der Westseite, um den Nutzern des Bürgersteigs und des Radwegs Schatten und Komfort zu bieten. Zwischen bestimmten Baumbeeten werden Räume für die Entwicklung von "grünen Salons" (individuelle Hocker, die auf grasbewachsenem Kopfsteinpflaster ruhen) geschaffen, die zur Verschönerung und Verbesserung des Komforts der öffentlichen Räume in diesem Bereich beitragen.

Der Bahnhof Régnier-Marcailloux*, die südliche Endstation des Busses Tzen 5, befindet sich an der Kreuzung der Straßen Régnier, Marcailloux und Avenue de Lugo. Die Verbindung zwischen der südlichen Endstation von Tzen 5 und dem Busknotenpunkt (TVM, 393), T9 und RER C wird durch einen Fußgängerweg durch das Viertel Henri Barbusse (in 6 Minuten) gewährleistet.