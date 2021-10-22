Die städtebauliche und landschaftliche Einfügung von Tzen 5 in Ivry-sur-Seine

Die Strecke Tzen 5 führt über den Quai Marcel Boyer nach Ivry-sur-Seine, wo sich der Bahnhof Bruneseau - Marcel Boyer * befinden wird. In diesem Sektor ist es Teil einer Entwicklung, die im Rahmen der Requalifizierungsmaßnahmen der RD19 einerseits und der Realisierung der ZAC Ivry Confluences andererseits durchgeführt wird. Tatsächlich wird Île-de-France Mobilités in diesem Sektor nur mit leichtem und oberflächennahem Material arbeiten, um die Stationen auszustatten und zu verkleiden.

Der Bus Tzen 5 bedient den Quai Marcel Boyer und den Boulevard Paul Vaillant Couturier zum Place Gambetta dank 3 Stationen auf dieser Linie. Auf diesem gesamten Abschnitt wird der Bus Tzen 5 das eigene Gelände nutzen, das im Voraus vom Departement Val-de-Marne und SADEV 94 gebaut wurde. Von Norden nach Süden wird der Bahnsteig seitlich eingefügt, auf der Westseite des Quai Marcel Boyer, dann auf der Ostseite auf dem Boulevard Paul Vaillant Couturier bis zum Place Gambetta, wo sich ein Bahnhof befinden wird.

Nach dem zukünftigen Bahnhof Gambetta* wird der Tzen5 dann ein Großprojekt in der Region bedienen, das ZAC Ivry Confluences, das von der Stadt Ivry und SADEV 94 unterstützt wird und die Schaffung von 19.000 Arbeitsplätzen, die Ankunft von 11 bis 14.000 Einwohnern und die Schaffung von 70 bis 80 Schulklassen, einem College mit 600 Studenten und einem Universitätszentrum vorsieht. Die Ankunft des Tzen 5 wird somit den Zugang und die Bedienung dieses neuen und sich schnell verändernden Gebiets erleichtern.

Was den Boulevard Paul Vaillant Couturier betrifft, so wird der Bus Tzen 5 das eigene Gelände nutzen, das im Rahmen des Straßenbetriebs des ZAC Ivry Confluences gebaut wurde: die "Ciblex-Spur" für den öffentlichen Verkehr und "Le Cours Sud", wo auf dieser Spur der Bus Tzen 5 seitlich auf der Westseite fährt. In diesem Sektor sind zwei Stationen geplant: Maurice Gunsbourg* und Bain*.