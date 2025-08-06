Bus

Neue LinieParis > Choisy-le-Roi

Fotos

Aktualisiert am

Die Arbeit des COB und die Linearität der Palisade

  • Feldbericht über die COB-Baustelle, Juli 2025
  • Feldbericht über die COB-Baustelle, Juli 2025
  • Feldbericht über die COB-Baustelle, Juli 2025
  • Feldbericht über die COB-Baustelle, Juli 2025
  • Feldbericht über die COB-Baustelle, Juli 2025
  • Feldbericht über die COB-Baustelle, Juli 2025
  • Foto der im Juni 2025 installierten Tafel
  • Foto der im Juni 2025 installierten Tafel
  • Foto der im Juni 2025 installierten Tafel
  • Foto der im Juni 2025 installierten Tafel
  • Foto der im Juni 2025 installierten Tafel

Die Entwicklung des Standorts des zukünftigen Bus Operational Center (COB) im Laufe der Jahre - avenue de Lugo, Choisy-le-Roi

  • 2019
  • 2019
  • 2019
  • 2020
  • 2020
  • 2020
  • 2021
  • 2021
  • 2021
  • 2022
  • 2022
  • 2022
  • 2023
  • 2023
  • 2023
  • 2024
  • 2024

Erfahrungsbericht - 2025

  • 2025 - Avenue de France, Pars
  • 2025 - Place Farhat Hached, Paris
  • 2025 - rue Berlier, Paris
  • 2025 - rue Bruneseau, Paris
  • 2025 - Rue Berlier, Paris / Quai d'Ivry, Ivry-sur-Seine
  • 2025 - Quai d'Ivry, Ivry-sur-Seine
  • 2025 - Quai Marcel Boyer, Ivry-sur-Seine
  • 2025 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • 2025 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • 2025 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • 2025 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • 2025 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • 2025 - rue Edith Clavell, Vitry-sur-Seine
  • 2025 - rue Berthie-Albrecht / quai Jules Guesde Vitry-sur-Seine
  • 2025 - Blick auf die Eisenbahnübergangsbrücke, Les Ardoines, Vitry-sur-Seine
  • 2025 - Blick von der Eisenbahnübergangsbrücke, Les Ardoines, Vitry-sur-Seine
  • 2025 - Blick von der Eisenbahnübergangsbrücke, Les Ardoines, Vitry-sur-Seine
  • 2025 - Impasse des Ateliers, Vitry-sur-Seine
  • 2025 - rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
  • 2025 - rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
  • 2025 - rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
  • 2025 - Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
  • 2025 - Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi

Erfahrungsbericht - 2024

  • 2024 - Avenue de France, Paris
  • 2024 - Avenue de France, Paris
  • 2024 - Place Farhat Hached, Paris
  • 2024 - Place Farhat Hached, Paris
  • 2024 - Rue Berlier, Paris
  • 2024 - Rue Berlier, Paris
  • 2024 - rue Berlier, Paris / quai d'Ivry, Ivry-sur-Seine
  • 2024 - Quais d'Ivry, Ivry-sur-Seine
  • 2024 - Place Léon Gambetta, Ivry-sur-Seine (saubere Baustellenansicht vor der Phase)
  • 2024 - Place Léon Gambetta, Ivry-sur-Seine
  • 2024 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • 2024 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • 2024 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • 2024 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine (saubere Standortansicht vor Phase)
  • 2024 - Quai Jules-Guesde, Vitry-sur-Seine
  • 2024 - Quai Jules-Guesde, Vitry-sur-Seine
  • 2024 - Quai Jules-Guesde, Vitry-sur-Seine
  • 2024 - Berthie Albrecht Straße, Vitry-sur-Seine
  • 2024 - rue Edith Cavell, Vitry-sur-Seine
  • 2024 - Brücke über Ardoines im Bau, Vitry-sur-Seine
  • 2024 - Brücke über Ardoines im Bau, Vitry-sur-Seine
  • 2024 - rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
  • 2024 - rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine (saubere Baustellenansicht vor Phase)

Erfahrungsbericht - 2023

  • 2023 - Quais d'Ivry, Ivry-sur-Seine
  • 2023 - Av. de France, Paris
  • 2023 - ZAC Ivry Confluences, Ivry-sur-Seine
  • 2023 - ZAC Ivry Confluences
  • 2023 - Rue E. Cavell, Vitry-sur-Seine
  • 2023 - Gare des Ardoines, Vitry-sur-Seine
  • 2023 - Rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
  • 2023 - Rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
  • 2023 - Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
  • 2023 - Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
  • 2023 - Linie T3a, Paris
  • 2023 - Fahrradparkplatz, Ivry-sur-Seine
  • 2023 - Place Léon Gambetta, Ivry-sur-Seine
  • 2023 - Pont des Ardoines, Vitry-sur-Seine
  • 2023 - rue Berlier, Paris
  • 2023 - Rue Bruneseau, Paris
  • 2023 - Rue Berlier, Paris 13.
  • 2023 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine

Feldbericht - 2022

  • Tours Duo, Paris 13.
  • Rue Bruneseau, Paris 13.
  • Rue Bruneseau, Paris 13.
  • Rue Berlier, Paris 13.
  • Rue Berlier, Paris 13.
  • Boulevard Paul-Vaillant-Couturier, Ivry-sur-Seine
  • Place Léon Gambetta, Ivry-sur-Seine
  • ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • Quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
  • Quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
  • Rue Berthie Albrecht, Vitry-sur-Seine
  • Rue Edith Cavell, Vitry-sur-Seine
  • Eisenbahnübergangsbrücke, Les Ardoines, Vitry-sur-Seine
  • Eisenbahnübergangsbrücke, Les Ardoines, Vitry-sur-Seine
  • Zac Gare Ardoines, Vitry-sur-Seine
  • Rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
  • Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
  • Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi

Erfahrungsbericht - 2021

  • Place Farhat Hached, Paris 13.
  • Place Farhat Hached, Paris 13.
  • Place Farhat Hached, Paris 13.
  • Rue Berlier, Paris 13.
  • Quai Marcel Boyer, Ivry-sur-Seine
  • Voie Ciblex, ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • Voie Ciblex, ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • Cours Sud, ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • Cours Sud, ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • Eisenbahnübergangsbrücke, Les Ardoines, Vitry-sur-Seine
  • ZAC Ardoines, Vitry-sur-Seine
  • Standort des zukünftigen Cob Operations Center (COB)

Erfahrungsbericht - 2020

  • 2020 - Endstation Tzen 5, Fußgängerweg., avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
  • 2020 - Endstation Tzen 5, Fußgängerweg., avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
  • 2020 - Endstation Tzen 5, avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
  • 2020 - Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
  • 2020 - Pont des Ardoines, Vitry-sur-Seine
  • 2020 - Pont des Ardoines, Vitry-sur-Seine
  • 2020 - Pont des Ardoines, Vitry-sur-Seine
  • 2020 - Pont des Ardoines, Vitry-sur-Seine
  • 2020 - Quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
  • 2020 - Quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
  • 2020 - rue Edith Cavell, Vitry-sur-Seine
  • 2020 - Quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
  • 2020 - Quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
  • 2020 - Quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
  • 2020 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • 2020 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • 2020 - Place Gambetta, Ivry-sur-Seine
  • 2020 - Boulevard Paul Vaillant Couturier, Ivry-sur-Seine
  • 2020 - Quai Marcel-Boyer, Ivry-sur-Seine
  • 2020 - Quai Marcel-Boyer, Ivry-sur-Seine
  • 2020 - rue Bruneseau, , Paris
  • 2020 - rue Berlier, Paris
  • 2020 - Place Farhat Hached, Paris
  • 2020 - Avenue de France, Paris

Erfahrungsbericht - 2019

  • 2019 - Endstation Marcailloux, Choisy-le-Roi
  • 2019 - Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
  • 2019 - Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
  • 2019 - Brücke und Bahnhof von Ardoines, Vitry-sur-Seine
  • 2019 - Quai Jules-Guesde, Vitry-sur-Seine
  • 2019 - Berthie-Albrecht Straße, Vitry-sur-Seine
  • 2019 - Brücke Port-à-l'Anglais, Quai Jules-Guesde, Vitry-sur-Seine
  • 2019 - Quai Jules-Guesde, Vitry-sur-Seine
  • 2019 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • 2019 - Boulevard Paul-Vaillant Couturier, Ivry-sur-Seine
  • 2019 - Quai Marcel-Boyer, Ivry-sur-Seine
  • 2019 - Paris, rue Berlier, Paris
  • 2019 - Place Farhat Hached, Paris
  • 2019 - Place Farhat Hached, Paris