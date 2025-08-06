Neue LinieParis > Choisy-le-Roi
Fotos
Die Arbeit des COB und die Linearität der Palisade
- Feldbericht über die COB-Baustelle, Juli 2025
- Foto der im Juni 2025 installierten Tafel
Die Entwicklung des Standorts des zukünftigen Bus Operational Center (COB) im Laufe der Jahre - avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
Erfahrungsbericht - 2025
- 2025 - Avenue de France, Pars
- 2025 - Place Farhat Hached, Paris
- 2025 - rue Berlier, Paris
- 2025 - rue Bruneseau, Paris
- 2025 - Rue Berlier, Paris / Quai d'Ivry, Ivry-sur-Seine
- 2025 - Quai d'Ivry, Ivry-sur-Seine
- 2025 - Quai Marcel Boyer, Ivry-sur-Seine
- 2025 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- 2025 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- 2025 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- 2025 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- 2025 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- 2025 - rue Edith Clavell, Vitry-sur-Seine
- 2025 - rue Berthie-Albrecht / quai Jules Guesde Vitry-sur-Seine
- 2025 - Blick auf die Eisenbahnübergangsbrücke, Les Ardoines, Vitry-sur-Seine
- 2025 - Blick von der Eisenbahnübergangsbrücke, Les Ardoines, Vitry-sur-Seine
- 2025 - Blick von der Eisenbahnübergangsbrücke, Les Ardoines, Vitry-sur-Seine
- 2025 - Impasse des Ateliers, Vitry-sur-Seine
- 2025 - rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
- 2025 - rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
- 2025 - rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
- 2025 - Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
- 2025 - Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
Erfahrungsbericht - 2024
- 2024 - Avenue de France, Paris
- 2024 - Avenue de France, Paris
- 2024 - Place Farhat Hached, Paris
- 2024 - Place Farhat Hached, Paris
- 2024 - Rue Berlier, Paris
- 2024 - Rue Berlier, Paris
- 2024 - rue Berlier, Paris / quai d'Ivry, Ivry-sur-Seine
- 2024 - Quais d'Ivry, Ivry-sur-Seine
- 2024 - Place Léon Gambetta, Ivry-sur-Seine (saubere Baustellenansicht vor der Phase)
- 2024 - Place Léon Gambetta, Ivry-sur-Seine
- 2024 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- 2024 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- 2024 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- 2024 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine (saubere Standortansicht vor Phase)
- 2024 - Quai Jules-Guesde, Vitry-sur-Seine
- 2024 - Quai Jules-Guesde, Vitry-sur-Seine
- 2024 - Quai Jules-Guesde, Vitry-sur-Seine
- 2024 - Berthie Albrecht Straße, Vitry-sur-Seine
- 2024 - rue Edith Cavell, Vitry-sur-Seine
- 2024 - Brücke über Ardoines im Bau, Vitry-sur-Seine
- 2024 - Brücke über Ardoines im Bau, Vitry-sur-Seine
- 2024 - rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
- 2024 - rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine (saubere Baustellenansicht vor Phase)
Erfahrungsbericht - 2023
- 2023 - Quais d'Ivry, Ivry-sur-Seine
- 2023 - Av. de France, Paris
- 2023 - ZAC Ivry Confluences, Ivry-sur-Seine
- 2023 - ZAC Ivry Confluences
- 2023 - Rue E. Cavell, Vitry-sur-Seine
- 2023 - Gare des Ardoines, Vitry-sur-Seine
- 2023 - Rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
- 2023 - Rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
- 2023 - Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
- 2023 - Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
- 2023 - Linie T3a, Paris
- 2023 - Fahrradparkplatz, Ivry-sur-Seine
- 2023 - Place Léon Gambetta, Ivry-sur-Seine
- 2023 - Pont des Ardoines, Vitry-sur-Seine
- 2023 - rue Berlier, Paris
- 2023 - Rue Bruneseau, Paris
- 2023 - Rue Berlier, Paris 13.
- 2023 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
Feldbericht - 2022
- Tours Duo, Paris 13.
- Rue Bruneseau, Paris 13.
- Rue Bruneseau, Paris 13.
- Rue Berlier, Paris 13.
- Rue Berlier, Paris 13.
- Boulevard Paul-Vaillant-Couturier, Ivry-sur-Seine
- Place Léon Gambetta, Ivry-sur-Seine
- ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- Quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
- Quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
- Rue Berthie Albrecht, Vitry-sur-Seine
- Rue Edith Cavell, Vitry-sur-Seine
- Eisenbahnübergangsbrücke, Les Ardoines, Vitry-sur-Seine
- Eisenbahnübergangsbrücke, Les Ardoines, Vitry-sur-Seine
- Zac Gare Ardoines, Vitry-sur-Seine
- Rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
- Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
- Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
Erfahrungsbericht - 2021
- Place Farhat Hached, Paris 13.
- Place Farhat Hached, Paris 13.
- Place Farhat Hached, Paris 13.
- Rue Berlier, Paris 13.
- Quai Marcel Boyer, Ivry-sur-Seine
- Voie Ciblex, ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- Voie Ciblex, ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- Cours Sud, ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- Cours Sud, ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- Eisenbahnübergangsbrücke, Les Ardoines, Vitry-sur-Seine
- ZAC Ardoines, Vitry-sur-Seine
- Standort des zukünftigen Cob Operations Center (COB)
Erfahrungsbericht - 2020
- 2020 - Endstation Tzen 5, Fußgängerweg., avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
- 2020 - Endstation Tzen 5, Fußgängerweg., avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
- 2020 - Endstation Tzen 5, avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
- 2020 - Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
- 2020 - Pont des Ardoines, Vitry-sur-Seine
- 2020 - Pont des Ardoines, Vitry-sur-Seine
- 2020 - Pont des Ardoines, Vitry-sur-Seine
- 2020 - Pont des Ardoines, Vitry-sur-Seine
- 2020 - Quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
- 2020 - Quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
- 2020 - rue Edith Cavell, Vitry-sur-Seine
- 2020 - Quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
- 2020 - Quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
- 2020 - Quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
- 2020 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- 2020 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- 2020 - Place Gambetta, Ivry-sur-Seine
- 2020 - Boulevard Paul Vaillant Couturier, Ivry-sur-Seine
- 2020 - Quai Marcel-Boyer, Ivry-sur-Seine
- 2020 - Quai Marcel-Boyer, Ivry-sur-Seine
- 2020 - rue Bruneseau, , Paris
- 2020 - rue Berlier, Paris
- 2020 - Place Farhat Hached, Paris
- 2020 - Avenue de France, Paris
Erfahrungsbericht - 2019
- 2019 - Endstation Marcailloux, Choisy-le-Roi
- 2019 - Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
- 2019 - Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
- 2019 - Brücke und Bahnhof von Ardoines, Vitry-sur-Seine
- 2019 - Quai Jules-Guesde, Vitry-sur-Seine
- 2019 - Berthie-Albrecht Straße, Vitry-sur-Seine
- 2019 - Brücke Port-à-l'Anglais, Quai Jules-Guesde, Vitry-sur-Seine
- 2019 - Quai Jules-Guesde, Vitry-sur-Seine
- 2019 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- 2019 - Boulevard Paul-Vaillant Couturier, Ivry-sur-Seine
- 2019 - Quai Marcel-Boyer, Ivry-sur-Seine
- 2019 - Paris, rue Berlier, Paris
- 2019 - Place Farhat Hached, Paris
- 2019 - Place Farhat Hached, Paris