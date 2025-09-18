Entwicklungsabsicht (nicht vertraglich) - Bahnhof Porte de France in Paris 13. © Artélia / Richez_Associés / Île-de-France Mobilités

Entwicklungsabsicht (nicht vertraglich) - Endstation Süd Régnier-Marcailloux in Choisy-le-Roi © Artélia / Richez_Associés / Île-de-France Mobilités

Entwicklungsabsicht (nicht vertraglich) - Quai Jules Guesde in Vitry-sur-Seine © Artélia / Richez_Associés / Île-de-France Mobilités