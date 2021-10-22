Die nördliche Endstation der Linie, die Station Grands Moulins*, wird sich im 13. Arrondissement von Paris an der Avenue de France an der Kreuzung mit der Rue des Grands Moulins befinden, um die Verbindung mit der RER-Linie C und der Linie 14 der Metro sowie die Bedienung der Geschäftszentren des Betriebs Paris Rive Gauche zu ermöglichen.

Auf der Avenue de France wird der Bussteig seitlich in beide Fahrtrichtungen eingefügt und für Autos auf 2×1 Fahrspuren gehalten. Der Bussteig wird seitlich in beide Richtungen der Allee eingefügt und für Autos auf 2×1 Fahrspuren gehalten.

Eine weitere Station wird in diesem Sektor gebaut, die Porte de France*, an der Kreuzung mit den Boulevards des Maréchaux und rechts vom Place Farhat Hached, die im Rahmen der Operation Paris Rive Gauche entwickelt wird. Diese Station wird eine Verbindung mit der Straßenbahn T3a bieten und die Häuser und Hochhäuser des sich schnell verändernden Viertels bedienen.

Die Route des Busses Tzen 5 führt weiter in Paris 13. über den Sektor Bruneseau, der immer noch ein integraler Bestandteil des Entwicklungsbetriebs Paris Rive Gauche ist. In diesem Sektor ist die Route getrennt: In Nord-Süd-Richtung verläuft sie über die Rue Bruneseau und in Süd-Nord-Richtung über den Quai d'Ivry und die Rue Jean-Baptiste Berlier.