Die städtebauliche und landschaftliche Integration von Tzen 5 in Vitry-sur-Seine

Der Bus Tzen 5 wird seine Fahrt in Vitry-sur-Seine fortsetzen , indem er die Straßen Berthie Albrecht und Edith Cavell nimmt, um das Herz des zukünftigen ZAC Seine Gare Vitry zu bedienen. Der Bussteig Tzen 5 befindet sich auf der Südseite der Albrechtstraße und axial auf der Cavellstraße. Die Stationen sind in diesem Sektor geplant und werden es ermöglichen, das im Rahmen des ZAC gebaute College, Wohnungen und Geschäftsbereiche in Mutation zu bedienen.

Dann durchquert der Bus Tzen 5 über zwei Stationen (Ardoines Centre* und Fusillés*) den sich verändernden Sektor Ardoines, über die Rue Edith Cavell und dann die Rue Eugène Hénaff, um wieder den Quai Jules Guesde zu erreichen. Auf diesem Sektor wird der Bus Tzen 5 zunächst hauptsächlich auf nicht gekennzeichneten Standorten (im allgemeinen Verkehr) verkehren. Sobald der Bau des ZAC des Ardoines abgeschlossen ist, wird der Tzen 5 auf seinem eigenen Gelände in diesem zentralen Sektor zirkulieren.

In diesem Bereich werden mehrere Landschaftsgestaltungen durchgeführt, um Komfort und Qualität zu gewinnen. Auf der Ebene des Raums, der für die Aufnahme des zukünftigen Bahnhofs Ardoines Centre vorgesehen ist, der jetzt langweilig und vernachlässigt ist, wird ein neues Pflanzenlayout entworfen, um an Landschaftsqualität und Komfort an diesem Ort zu gewinnen, der dazu bestimmt ist, seine Besucherzahlen stark zu erhöhen.

Auf dem gesamten Teil auf dem Mittelstreifen des Quai Jules Guesde wird ein Einkaufszentrum aus Bäumen auf einer Rasenwiese angelegt und auf dem Bürgersteig des Kais ein von Staudenbeeten gesäumter Fußgängerweg und Bodendecker angelegt. Im nördlichen Teil der Kreuzung Rue Eugène Hénaff / Quai Jules Guesde wird eine Reihe von Bäumen gepflanzt, um dieser zukünftigen Station eine echte grüne Umgebung zu bieten.