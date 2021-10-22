Die städtebauliche und landschaftliche Integration von Tzen 5 in Vitry-sur-Seine
Zoom auf die Strecke der Tzen 5 in Vitry-sur-Seine
Synoptische Karte der Linie Tzen5 - Abschnitt Vitry-sur-Seine
Perspektive (nicht vertraglich) der Einfügung von Tzen 5 in Vitry-sur-Seine © Artélia_Richez Associés
Die Details der Route des Tzen 5 in Vitry-sur-Seine
Um in die Stadt Vitry-sur-Seine zu gelangen, nimmt der Bus Tzen 5 den Quai Jules Guesde über eine seitliche Einfügung des Bahnsteigs auf der Seine-Seite. Sie wird den Norden dieses Sektors über den Bahnhof Port à l'Anglais* bedienen. Von der Rue de la Bain bis zur Rue Berthie Albrecht wird ein eigenes Gelände entwickelt, einschließlich der vollständigen Neugestaltung des Bahnsteigs mit der Schaffung von zwei allgemeinen Fahrspuren, der Fortsetzung des Zweirichtungsradwegs, der der Route des Tzen 5 von Ende zu Ende folgt (und auf diesem Sektor einen Teil der Trasse des zukünftigen RER-Fahrrads trifft), ein Längsparkstreifen und die Sanierung von Bürgersteigen.
Die im Rahmen des Projekts in diesem Bereich geplante Landschaftsgestaltung zielt darauf ab, die Landschaftsqualität der Seine-Ufer zu verbessern. Ein "bewachsener Knoten" (flache Pflanzengrube, die die direkte Versickerung von Regenwasser aus dem Abfluss undurchlässiger Oberflächen ermöglicht) wird auf Höhe der Mittelinsel der beiden Verkehrsachsen gebaut. Die Ausrichtung der Kastanienbäume entlang des Quai Jules Guesde wird im Rahmen des Projekts beibehalten und mit neuen Plantagen verschönert, um einen schattigen Weg für Fußgängerwege zu bieten, unterbrochen von mehreren "grünen Salons", Betonbänken auf Rasenplatten.
Der Bus Tzen 5 wird seine Fahrt in Vitry-sur-Seine fortsetzen , indem er die Straßen Berthie Albrecht und Edith Cavell nimmt, um das Herz des zukünftigen ZAC Seine Gare Vitry zu bedienen. Der Bussteig Tzen 5 befindet sich auf der Südseite der Albrechtstraße und axial auf der Cavellstraße. Die Stationen sind in diesem Sektor geplant und werden es ermöglichen, das im Rahmen des ZAC gebaute College, Wohnungen und Geschäftsbereiche in Mutation zu bedienen.
Dann durchquert der Bus Tzen 5 über zwei Stationen (Ardoines Centre* und Fusillés*) den sich verändernden Sektor Ardoines, über die Rue Edith Cavell und dann die Rue Eugène Hénaff, um wieder den Quai Jules Guesde zu erreichen. Auf diesem Sektor wird der Bus Tzen 5 zunächst hauptsächlich auf nicht gekennzeichneten Standorten (im allgemeinen Verkehr) verkehren. Sobald der Bau des ZAC des Ardoines abgeschlossen ist, wird der Tzen 5 auf seinem eigenen Gelände in diesem zentralen Sektor zirkulieren.
In diesem Bereich werden mehrere Landschaftsgestaltungen durchgeführt, um Komfort und Qualität zu gewinnen. Auf der Ebene des Raums, der für die Aufnahme des zukünftigen Bahnhofs Ardoines Centre vorgesehen ist, der jetzt langweilig und vernachlässigt ist, wird ein neues Pflanzenlayout entworfen, um an Landschaftsqualität und Komfort an diesem Ort zu gewinnen, der dazu bestimmt ist, seine Besucherzahlen stark zu erhöhen.
Auf dem gesamten Teil auf dem Mittelstreifen des Quai Jules Guesde wird ein Einkaufszentrum aus Bäumen auf einer Rasenwiese angelegt und auf dem Bürgersteig des Kais ein von Staudenbeeten gesäumter Fußgängerweg und Bodendecker angelegt. Im nördlichen Teil der Kreuzung Rue Eugène Hénaff / Quai Jules Guesde wird eine Reihe von Bäumen gepflanzt, um dieser zukünftigen Station eine echte grüne Umgebung zu bieten.
Die Tzen 5 wird ihre Route in der Rue Léon Mauvais fortsetzen, wo das Parken entfernt und die Straße vom Tzen 5 in beide Richtungen genutzt wird, in Richtung ZAC Gare Ardoines, dank der neuen Eisenbahnüberquerungsbrücke (Lieferung bis 2025 geplant). Auf dieser Ebene sind zwei Stationen geplant (Grande Halle* und Gare Ardoines*), von denen eine die Verbindung mit dem Bahnhof Ardoines ermöglichen wird (Verbindung zwischen der zukünftigen Linie 15 des Grand Paris Express und dem RER C).
Nach der Überquerung der Brücke führt die Route des Tzen 5 über die Rue Léon Geffroy weiter in Richtung Choisy-le-Roi. Auf dieser Ebene sieht das Projekt die Wiederherstellung von zwei Fahrspuren in jede Richtung und seitliches Parken auf beiden Seiten vor. Das eigene Gelände von Tzen 5 wird axial eingefügt und eine Station (Voltaire*) wird eingerichtet, um die wirtschaftlichen Aktivitäten entlang der Straße sowie die Wohnsiedlung Balzac zu bedienen. Der Radweg entlang des Tzen 5 wird mit dem Bau eines Zweirichtungsradwegs auf der Westseite fortgesetzt.
In diesem Sektor werden mehrere neue Baumreihen gepflanzt, die einige ersetzen, die entfernt wurden, um die Entwicklung der Plattform auf einem eigenen Gelände zu ermöglichen. Diese auf beiden Seiten der Fahrspuren bepflanzten Linien werden so angeordnet, dass zwischen jedem Baum zwei Parkplätze vorhanden sind und ein gemeinsamer Abstand zum Norden der Rue Léon Geoffroy im ZAC eingehalten wird. Zu ihren Füßen werden große Baumgruben angelegt, die zwischen den Parkplätzen grüne Inseln bilden, um einen lebendigen und durchlässigen Boden zu erhalten.
* Die Namen der Stationen sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht festgelegt. Sie sind nur auf vorläufige ticket indiziert.