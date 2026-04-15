Der Mobilitätsplan in der Region Île-de-France

Eine Entwicklung unter der Leitung von Île-de-France Mobilités

Unter der Leitung von Île-de-France Mobilités basierte die Entwicklung des Mobilitätsplans auf der Mobilisierung aller Mobilitätsakteure in der Île-de-France:

Die Region Île-de-France

Der Staat

Departements, Interkommunalitäten und Gemeinden

Betreiber und Akteure des Personen- und Güterverkehrs

Verbände und Wirtschaftsakteure des Territoriums

Île-de-France Mobilités hat zahlreiche Workshops mit all diesen Interessengruppen organisiert. Ziel war es, ihre Ideen zu sammeln und ihre Prioritäten für die Zukunft der Mobilität zu kennen, wobei die Vielfalt der Gebiete der Île-de-France berücksichtigt wurde, von den dichtesten Teilen bis zu den ländlichsten Gebieten.

Die Regulierungskonsultation wurde von der Region Île-de-France organisiert, insbesondere mit einer öffentlichen Befragung, an der alle Einwohner der Ile-de-France teilnehmen konnten, um ihre Meinung zum Planentwurf abzugeben.

Ehrgeizige Ziele zur Bewältigung der großen Herausforderungen der Region Ile-de-France

Der Mobilitätsplan zielt darauf ab, die Reisepraktiken bis 2030 in Richtung einer nachhaltigeren Mobilität zu ändern.

Dafür wurden ehrgeizige Ziele gesetzt:

Schutz der Umwelt und der Gesundheit aller

26 % der Treibhausgasemissionen zwischen 2019 und 2030

Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte für die Konzentration von Luftschadstoffen in der gesamten Île-de-France

50 % der Toten und Schwerverletzten auf den Straßen und Straßen der Île-de-France (zwischen 2015-2019 und 2025-2029)

Die Nutzung verschiedener Verkehrsträger für eine nachhaltigere Mobilität verändern

15 % der Fahrten mit dem Auto und motorisierten Zweirädern (zwischen 2019 und 2030)

+ 15 % der Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln (zwischen 2023 und 2030)

3-fache Steigerung der Fahrradfahrten

Auf dem Weg zu einer saubereren Straßenflotte im Jahr 2030