Der Mobilitätsplan in der Region Île-de-France
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Der Mobilitätsplan für die Île-de-France, der am 24. September 2025 vom Regionalrat genehmigt wurde, legt den Rahmen für alle Mobilitätspolitiken in der Île-de-France bis 2030 fest. Er tritt die Nachfolge des Plan de transports urbaines d'Île-de-France (PDUIF) an, der diese Rolle für den Zeitraum 2010-2020 innehatte. Es umfasst alle Verkehrsträger, Menschen (öffentliche Verkehrsmittel, zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Auto) und Güter (Fluss, Schiene, Straße). Sie fördert kohärente Maßnahmen für diese verschiedenen Verkehrsträger, um den Reisebedürfnissen gerecht zu werden und gleichzeitig Umwelt und Gesundheit zu schützen.
Eine Entwicklung unter der Leitung von Île-de-France Mobilités
Unter der Leitung von Île-de-France Mobilités basierte die Entwicklung des Mobilitätsplans auf der Mobilisierung aller Mobilitätsakteure in der Île-de-France:
- Die Region Île-de-France
- Der Staat
- Departements, Interkommunalitäten und Gemeinden
- Betreiber und Akteure des Personen- und Güterverkehrs
- Verbände und Wirtschaftsakteure des Territoriums
Île-de-France Mobilités hat zahlreiche Workshops mit all diesen Interessengruppen organisiert. Ziel war es, ihre Ideen zu sammeln und ihre Prioritäten für die Zukunft der Mobilität zu kennen, wobei die Vielfalt der Gebiete der Île-de-France berücksichtigt wurde, von den dichtesten Teilen bis zu den ländlichsten Gebieten.
Die Regulierungskonsultation wurde von der Region Île-de-France organisiert, insbesondere mit einer öffentlichen Befragung, an der alle Einwohner der Ile-de-France teilnehmen konnten, um ihre Meinung zum Planentwurf abzugeben.
Ehrgeizige Ziele zur Bewältigung der großen Herausforderungen der Region Ile-de-France
Der Mobilitätsplan zielt darauf ab, die Reisepraktiken bis 2030 in Richtung einer nachhaltigeren Mobilität zu ändern.
Dafür wurden ehrgeizige Ziele gesetzt:
Schutz der Umwelt und der Gesundheit aller
- 26 % der Treibhausgasemissionen zwischen 2019 und 2030
- Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte für die Konzentration von Luftschadstoffen in der gesamten Île-de-France
- 50 % der Toten und Schwerverletzten auf den Straßen und Straßen der Île-de-France (zwischen 2015-2019 und 2025-2029)
Die Nutzung verschiedener Verkehrsträger für eine nachhaltigere Mobilität verändern
- 15 % der Fahrten mit dem Auto und motorisierten Zweirädern (zwischen 2019 und 2030)
- + 15 % der Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln (zwischen 2023 und 2030)
- 3-fache Steigerung der Fahrradfahrten
Auf dem Weg zu einer saubereren Straßenflotte im Jahr 2030
- 30 % der Elektro- oder Plug-in-Hybrid-Pkw und leichten Nutzfahrzeuge
- 100% saubere Busse
- 32% saubere Lkw
Ein Aktionsplan in vierzehn Achsen und sechsundvierzig Aktionen
Um seine ehrgeizigen Ziele zu erreichen, basiert der Mobilitätsplan auf einer Aktionsstrategie, die auf der Aktivierung aller Hebel basiert, an denen öffentliche Akteure ansetzen können.
Schwerpunkt 1 - Ausbau der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel durch Steigerung ihrer Attraktivität
Um die Umweltziele zu erreichen, muss die Nutzung des öffentlichen Verkehrs weiter zunehmen.
Um so viele Menschen wie möglich dazu zu bringen, sie täglich zu nutzen, setzt sich die Verkehrsrevolution mit einem Angebot fort, das immer sicherer, effizienter und an jedes Gebiet und seine Bewohner angepasst ist.
Schwerpunkt 2 - Fußgänger in den Mittelpunkt der Mobilitätspolitik stellen
Gehen ist gut für die Gesundheit, ja, und auch für die Umwelt.
Um die Einwohner der Ile-de-France zu ermutigen, zu Fuß zu gehen, wenn sie können, sieht der Plan vor, den Vorrang der Fußgänger bei der Entwicklung des öffentlichen Raums zu systematisieren und ihre Reisebedingungen zu verbessern, z. B. durch die Schaffung sichererer und komfortablerer Räume und Bürgersteige (Bänke, Beleuchtung, Begrünung usw.).
Schwerpunkt Nr. 3 - Gewährleistung inklusiven Verkehrs durch barrierefreie Netze
Wie?
- Beschleunigung der Zugänglichkeit von Straßen in städtischen Gebieten (z. B. Bürgersteige und angepasste Fußgängerüberwege) mit einem Ansatz, der die verschiedenen Arten von Behinderungen berücksichtigt
- Durch die weitere Zugänglichkeit des bereits laufenden öffentlichen Verkehrsnetzes
Konsultieren Sie die Richtlinien zur Barrierefreiheit des Ile-de-France-Netzes:
Schwerpunkt Nr. 4 - Förderung der Fahrradnutzung
Wie?
- Indem wir das tägliche Üben einfacher und sicherer machen, Radwege entwickeln und die Zahl der Fahrradparkplätze in Wohnungen und Büros, aber auch auf der Straße und in der Nähe von Bahnhöfen und Verkehrsstationen erhöhen
- Durch die Förderung des Fahrrads und das Angebot damit verbundener Dienstleistungen wie den Véligo Rental-Service, die Reparatur oder Elektrifizierung Ihres Fahrrads
- Durch die Fortsetzung der Kaufhilfen , um die Praxis so vielen Menschen wie möglich zugänglich zu machen
Schwerpunkt 5 - Förderung der gemeinsamen Nutzung von Autos
Wie?
- Förderung und Erleichterung von Fahrgemeinschaften
- Durch die Schaffung von Fahrgemeinschaftslinien (insbesondere in den äußeren Vororten, manchmal weit entfernt vom öffentlichen Verkehrsnetz).
- Durch die Regulierung der Qualität der Dienste von Carsharing-Betreibern
Schwerpunkt 6 - Erleichterung des Übergangs von einem Verkehrsmittel zum anderen für dieselbe Fahrt
Um die Einwohner der Ile-de-France zu ermutigen, sich für nachhaltige Mobilität zu entscheiden, ist es notwendig, eine nahtlose Verbindung zwischen den verschiedenen auf dem Gebiet verfügbaren Verkehrsmitteln zu gewährleisten.
Dies wird als Intermodalität bezeichnet.
Das heißt, mit Einfachheit vom Auto, Zug und Bus oder Fahrrad, Straßenbahn und U-Bahn wechseln zu können, und dies für dieselbe Reise.
Sie können alle Masterpläne der Intermodalität einsehen:
Schwerpunkt 7 - Multimodalere, sicherere und nachhaltigere Straßen
Wie?
- Durch Priorisierung und Entwicklung des Straßennetzes für mehr Sicherheit
- Durch die Implementierung spezieller Fahrspuren für den öffentlichen Nahverkehr und Fahrgemeinschaften
- Verbesserung der Servicequalität aller Verkehrsträger auf dem Straßennetz
- Verbesserung der Umweltleistung des Straßennetzes, insbesondere zur Anpassung an den Klimawandel und zur Verringerung des Lärms für die Anwohner
Schwerpunkt 8 - Bessere Aufteilung der Straße zwischen den verschiedenen Verkehrsmitteln
Das Ziel? Effiziente Aufteilung der städtischen Fahrspuren zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern zugunsten alternativer Verkehrsmittel zum privaten Auto (zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem öffentlichen Verkehr).
Schwerpunkt Nr. 9 - Anpassung der Parkraumpolitik an die verschiedenen Gebiete
Ziel ist es, einen umfassenden Ansatz für die Parkraumpolitik zu verfolgen, der sowohl private Räume (durch Begrenzung des Baus von Parkplätzen in Neubauten (Büros, Wohnungen) in verkehrsgut erschlossenen Gebieten) als auch öffentliche Parkplätze auf der Straße behandelt.
Ziel ist es, die Kohärenz mit anderen Mobilitätspolitiken, insbesondere dem öffentlichen Verkehr, und zwischen benachbarten Gemeinden zu gewährleisten.
Schwerpunkt 10 - Unterstützung einer nachhaltigeren und effizienteren Logistik
Wie sieht eine nachhaltigere Logistik aus?
- Optimierung der städtischen Logistik, des letzten Glieds der Waren, durch Verbesserung der Organisation der Lieferungen in der Stadt
- Die Energiewende von Fahrzeugen
- Oder das Wachstum des Güterverkehrs auf Binnenwasserstraßen und Schienen
Schwerpunkt 11 - Beschleunigung der Energiewende von Fahrzeugen
Wie? Von:
- Kaufbeihilfen für umweltfreundlichere Fahrzeuge
- Installation von Elektroladestationen
- Die Umstellung der Busflotte von Île-de-France Mobilités auf saubere Energie
- Die Entwicklung der Betankung nachhaltigerer Energien (BioNGV, Wasserstoff usw.)
Entdecken Sie unseren Artikel über die Energiewende von Fahrzeugen in der Île-de-France:
Schwerpunkt 12 - Koordinierung einer solidarischen Politik für Mobilitätsdienste
Indem Mobilitätsdienste für die wirtschaftlich schwächsten Einwohner der Ile-de-France zugänglich gemacht werden (Solidaritätstarife, Ökomobilitätshilfen, Beratung zur Erleichterung der Mobilität).
Entdecken Sie die Preise und Schulpakete in Île-de-France:
Schwerpunkt 13 - Förderung einer nachhaltigeren touristischen Mobilität
Ziel ist es, die Mobilität von Touristen zu erleichtern, um die Île-de-France zu bereisen und touristische Sehenswürdigkeiten zu besuchen.
Das Ziel? Bieten Sie Optionen an, die das Erlebnis der Reisenden verbessern und sie ermutigen, nachhaltige Verkehrsmittel zu nutzen.
Schwerpunkt 14 - Veränderung der Reisegewohnheiten
Diese Achse besteht darin, auf das Verhalten der Einwohner der Ile-de-France einzuwirken, um sie zu nachhaltigeren Mobilitätspraktiken zu ermutigen, insbesondere durch die Ausrichtung auf Arbeitgeber und Schulpublikum.
Entdecken Sie die Aktionen, die mit Unternehmen durchgeführt werden:
Mit dem Mobilitätsplan 2030 wird die Region Île-de-France die erste Region Frankreichs auf dem Weg zur Klimaneutralität im Jahr 2050 sein!
Eine kollektive Umsetzung, die an alle Gebiete angepasst ist
An der Umsetzung des Mobilitätsplans 2030 ist nicht nur Île-de-France Mobilités beteiligt, sondern alle regionalen Mobilitätsakteure, die an seiner Entwicklung beteiligt waren.
Die Maßnahmen betreffen viele Kompetenzen im Zusammenhang mit der Mobilität: Organisation des öffentlichen Verkehrs, aber auch Entwicklung und Verwaltung der Straßen, Verkehrspolizei, Organisation des Parkens auf der Straße usw.
Diese Kompetenzen liegen in der Verantwortung vieler Akteure in der Île-de-France, darunter die Dienste des Staates, der Region, der Departements, der Interkommunalitäten (EPCI) und der Gemeinden.
Die Umsetzung des Mobilitätsplans basiert daher auf der Artikulation und Koordinierung der Interventionen all dieser Akteure sowie privater Akteure, die zum Funktionieren der Mobilität in der Region Paris beitragen.
Der Mobilitätsplan soll nicht alle auf lokaler Ebene zu ergreifenden Maßnahmen detailliert beschreiben. Das Verkehrsgesetzbuch sieht vor, dass es durch lokale Mobilitätspläne (PLM) ergänzt wird, die den Inhalt detailliert und spezifizieren. Île-de-France Mobilités unterstützt die Interkommunalitäten, die für die Entwicklung dieser PLMs verantwortlich sind, um sie bei dieser Deklination zu begleiten und ihnen methodische Unterstützung zu bieten. Lokale Stadtpläne (PLU), die von Gemeinden oder Interkommunalitäten erstellt werden, sind ebenfalls wesentliche Instrumente für die konkrete Umsetzung des Mobilitätsplans.