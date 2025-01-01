Dossier
Île-de-France Mobilités : orchestrer la plus grande révolution des mobilités en Europe
"Bienvenue en Île-de-France, bienvenue sur le 2e réseau le plus dense au monde. Bienvenue dans une région engagée sur la voie de la décarbonation de ses transports, qui va voir ses lignes de métro doubler d'ici 2030 et propose à ses voyageurs un réseau unifié, riche d'une multitude de solutions pour que chacun puisse composer le trajet qui lui ressemble. Partez à la découverte de la révolution des transports menée par Île-de-France Mobilités."
Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France, Présidente d'Île-de-France Mobilités
Les transports en commun en Île-de-France, concrètement, c'est :
Des trains, des bus, des trams et des métros neufs
RER NG, Regio 2N, Câble C1... tous ces noms ne vous disent rien, mais pour les habitants de la région Île-de-France, ils se traduisent par des trajets plus confortables et plus fiables.
Découvrez comment Île-de-France Mobilités s'engage pour des matériels roulants renouvelés.
Un engagement ultra-concret pour une mobilité décarbonée
Île-de-France Mobilités est acteur majeur de la transition énergétique, non seulement dans les transports publics mais aussi dans l'ensemble de la région Île-de-France.
Un engagement durable qui passe même par la structuration d'une filière locale de production de biogaz, pour une région parisienne qui respire mieux
Des solutions pour que chacun puisse profiter d’une mobilité qui lui ressemble, aujourd’hui et pour demain
Intermodalité, accessibilité et des transports adaptés aux spécificités des différents territoires d'Île-de-France.
Un réseau de métro dont la taille sera multipliée par 2 d’ici 2030
Pour anticiper et répondre aux évolutions démographiques et économiques de la région parisienne.
Des transports toujours plus sûrs
Renforcement des effectifs, centre de commandement opérationnel unifié, + de caméras et des moyens simples pour donner l'alerte : la sûreté dans les transports est une priorité.
Des innovations pour des déplacements toujours plus simples et confortables
Valider avec son téléphone, connaître l'affluence du train qui arrive, ou profiter d'agents d'information multilingues...
Île-de-France Mobilités : une structure publique et un modèle unique au monde
Pilotée par un groupement d'élus locaux, d'entreprises régionales et d'usagers des transports en commun, Île-de-France Mobilités est un véritable levier de développement économique du territoire francilien.
Métros, trains, RER, trams, bus et même vélos : vous êtes les bienvenus sur le réseau d'Île-de-France Mobilités !