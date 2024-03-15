L'ambition d'Île-de-France Mobilités ? Agir en faveur d’un environnement plus propre grâce à des améliorations constantes des matériels afin d'atteindre la décarbonation totale de son parc.

C'est pourquoi, dans l'objectif de réduire significativement les émissions de CO2 en Île-de-France et promouvoir une mobilité durable, Île-de-France Mobilités a lancé un programme ambitieux visant à décarboner l’ensemble des modes de transports en commun en Île-de-France.