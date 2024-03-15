Dossier
Île-de-France Mobilités :
mobilité décarbonée
L'ambition d'Île-de-France Mobilités ? Agir en faveur d’un environnement plus propre grâce à des améliorations constantes des matériels afin d'atteindre la décarbonation totale de son parc.
C'est pourquoi, dans l'objectif de réduire significativement les émissions de CO2 en Île-de-France et promouvoir une mobilité durable, Île-de-France Mobilités a lancé un programme ambitieux visant à décarboner l’ensemble des modes de transports en commun en Île-de-France.
Des bus durables, pour un engagement écologique fort
Objectif : 0 bus diesel d’ici fin 2025, 100 % de bus propres en 2029
Pour permettre à chacun de se déplacer en respectant l’environnement, Île-de-France Mobilités s’engage pleinement dans la transition énergétique.
Véhicules au biométhane ou électriques, remplacement du diesel par le HVO ("Hydrotreated Vegetable Oil", huile végétale hydrotraitée), dépôts et infrastructures repensés, innovations : c’est tout l’écosystème des bus qui devient durable.
- Le mix énergétique d’Île-de-France Mobilités vise 70 % de biométhane et 30 % d’électrique
- En 2025, le réseau de bus et cars roulera aux énergies propres en zone urbaine
- 3 500 nouveaux cars et bus propres arrivent sur les lignes entre 2025 et 2028
- Conversion : pas de bus "verts" sans dépôts (ou "COB" pour "centre opérationnel bus") durables
- Méthanisation : un soutien aux filières de production locales et vertueuses
Méthanisation locale
Favoriser l'éco-mobilité c’est aussi soutenir activement le développement de la filière méthanisation en région Île-de-France.
Plus de biométhane, c'est formidable. Mais c'est encore mieux quand cette énergie verte est produite localement. C’est pourquoi Île-de-France Mobilités investit en faveur de la structuration de cette filière de production locale.
En janvier 2024, la région parisienne compte 57 installations opérationnelles de méthanisation
La transformation des dépôts de bus en Île-de-France
Île-de-France Mobilités, œuvre activement à la transition énergétique des bus avec la modernisation des Centres opérationnels bus (COB).
Ces hubs, centres névralgiques de ce moyen de transport, doivent se transformer pour répondre aux besoins de véhicules écologiques, et assurer leur entretien, leur alimentation, leur remisage.
En janvier 2024, 30 COB sont déjà équipés pour accueillir une flotte de bus verts, soulignant l’engagement d’Île-de-France Mobilités en faveur d’un réseau de transport public zéro émission pour 2030.
Réseau ferré : 100 % électrifié (ou presque) !
D'ici 2030, l'intégralité du réseau ferré francilien sera électrifiéavec les travaux planifiés sur dernier axe non équipé, la Ferté-Milon, sur la ligne P.
Après des années d'effort, cette transformation en voie d'aboutissement témoigne de l'engagement majeur d'Île-de-France Mobilités en faveur d’une mobilité toujours plus durable.
Écologique et économique
Un réseau ferré électrifié, ce sont des trains qui utilisent une énergie plus propre et plus économique que le diesel. Mais aussi des trains plus modernes, moins énergivore, plus confortables et silencieux.
Ainsi, dans le cadre du renouvellement massif des matériels roulants (trains, RER NG, métros), l’objectif est de réduire jusqu’à 25 % la consommation d’énergie grâce à de nouveaux systèmes de traction et de freinage qui améliorent les performances d’accélération et de décélération par rapport à celles des anciennes générations, tout en optimisant la sobriété énergétique.
Un atout environnemental central dans la vision d'Île-de-France Mobilités qui s'engage et investit chaque jour pour faire vivre une mobilité francilienne toujours plus durable.
L'intermodalité : outil de décarbonation
Depuis 2016, Île-de-France Mobilités est engagée dans le programme le plus ambitieux d’Europe pour atteindre la décarbonation totale de l’ensemble des modes de transports en commun. Un programme qui passe, aussi, par le développement de l'intermodalité.
Proposer des matériels roulants modernes et non polluants, c'est essentiel. Permettre à chacun, en Île-de-France, de composer le trajet qui lui ressemble, c'est encore mieux.
En fluidifiant les transitions entre différents modes de transports propres et efficaces, en modernisant son parc et en renforçant les connexions, Île-de-France Mobilités s’appuie sur l'intermodalité comme pivot de sa stratégie environnementale.
Vélo + train + métro ou bien covoiturage + RER + bus : c'est ça l'intermodalité. C'est passer sans couture (ou le moins possible) d'un mode de transport à l'autre, grâce au réseau unifié francilien (à un passe Navigo).
L'intermodalité facilitée : c'est l'autre défi dans lequel Île-de-France Mobilités est engagé. Car plus il sera intéressant de choisir les transports en commun plutôt que sa voiture, plus vite la région parisienne marchera vers la décarbonation - et un air plus pur.
L'intermodalité au service des Jeux de Paris 2024
Une intermodalité renforcée pour tous les Franciliens et la modernisation de tous les matériels roulants, permettent, en cette année 2024, la tenue de Jeux Olympiques et Paralympiques décarbonés. Car, pour la première fois dans l’histoire des Jeux Olympiques, 100 % des voyageurs pourront rejoindre les sites en transports en commun
Focus sur : les Parkings Relais
Pour que les Franciliens puissent plus facilement prendre le train, les places de parking labellisées "Parking Relais" aux abords des gares de grande couronne permettent de garer son véhicule sans perdre de temps.
Focus sur Véligo Location : le VAE en location longue durée... par Île-de-France Mobilités
Avec Véligo Location, les Franciliens disposent depuis septembre 2019 du plus grand service de location longue durée de vélos à assistance électrique (VAE) au monde.
Le service Véligo Location a pour objectif d’encourager le développement de la mobilité durable, en permettant à l’ensemble des Franciliens de tester l’usage du VAE pour leurs déplacements du quotidien, pendant 6 à 9 mois (1 à 3 mois pour les modèles cargo).
L’idée est de créer un parcours vertueux : "j’essaye le VAE avec Véligo", puis "j'adhère au VAE" jusqu'à "je veux acheter mon propre vélo".
Et c'est là qu'Île-de-France Mobilités intervient à nouveau, en aidant financièrement les Franciliens à franchir ce pas, avec une aide à l'achat pouvant aller jusqu’à 400 € cumulable pour un VAE classique et 600 € pour un VAE cargo avec assistance électrique.
Les enquêtes issues de Véligo Location montrent la réussite de ce parcours : parmi les usagers Véligo Location, 1 personne sur 2 seulement pratiquait régulièrement le vélo. À l’issue de Véligo Location, ils sont 7 sur 10 à poursuivre cette pratique.
Focus sur : le VIF
Alors qu'Île-de-France Mobilités accélère sur les aides à l'achat de vélo et sur le déploiement de parkings vélo peu chers (ou même offerts aux abonnés) au plus près des gares, la Région Île-de-France œuvre, elle, au déploiement du VIF - pour Vélo Île-de-France.
Le VIF, c'est un réseau de 11 voies cyclables, sur 750 km, qui garantiront une continuité des trajets, sans obstacles, sans arrêts ou ralentissements incessants, avec suffisamment d’espace pour accueillir un grand nombre de cyclistes, en toute sécurité. L’objectif ? Faire du vélo un mode de déplacement plus facile au quotidien pour les Franciliens.
La Région investit 300 millions d’euros dans ce réseau qui permettra de rejoindre Paris de tous côtés. Le déploiement du VIF est prévu entre 2025 et 2030.
Améliorer la qualité de l'air intérieur
Améliorer et contrôler la qualité de l'air dans les gares et stations du métro et du RER, c'est une mission essentielle pour Île-de-France Mobilités.
Pionnière en la matière, observée par les autres capitales, l'autorité organisatrice des transports d'Île-de-France travaille main dans la main avec son expert partenaire AirParif (l'observatoire de la qualité de l'air en Île-de-France) à la conception d'un plan ambitieux et d'actions concrètes, mises en place sur le terrain par les opérateurs des lignes, RATP et SNCF Transilien.
Un plan dont l'objectif est de parvenir à limiter les émissions de particules fines et ultrafines, et dont les modes opératoires évoluent au fur et à mesure de connaissances, des évolutions de normes et des innovations technologiques.
Les actions sont regroupées en 3 axes principaux :
- Améliorer la connaissance sur les particules fines et l’information du public
- Développer les outils existants et en tester de nouveaux
- Faire évoluer les trains du métro et du RER pour diminuer les sources d’émissions
Cartographie 2023 de la qualité de l'air dans les enceintes souterraines
Le but cette carte ? Établir un état des lieux précis de la qualité de l'air afin d'informer les voyageurs et optimiser le plan d'action en priorisant les initiatives dans les stations aux seuils les plus importants.