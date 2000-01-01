Ces investissements massifs portent notamment sur l'achat et la rénovation des trains, RER, métros, bus et trams pour un service non seulement plus moderne et plus sûr, mais aussi plus fiable et plus confortable.

Au quotidien, Île-de-France Mobilités œuvre pour permettre des déplacements respectueux de l’environnement, intégrant des technologies propres et des designs innovants qui rendent chaque trajet plus sûr, plus régulier et accessible à chacun.