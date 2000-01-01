Dossier
Transports :
nouvelle ère
Ces investissements massifs portent notamment sur l'achat et la rénovation des trains, RER, métros, bus et trams pour un service non seulement plus moderne et plus sûr, mais aussi plus fiable et plus confortable.
Au quotidien, Île-de-France Mobilités œuvre pour permettre des déplacements respectueux de l’environnement, intégrant des technologies propres et des designs innovants qui rendent chaque trajet plus sûr, plus régulier et accessible à chacun.
Des matériels roulants neufs
En 2024, Île-de-France Mobilités prévoit d’investir près de 3 milliards d’euros dans des trains, bus, trams et métro neufs pour plus de confort, de fiabilité et de durabilité.
« D’ici 2030, ce sont 73 milliards d’euros pour des trains neufs, vidéo-protégés, accessibles, des bus propres et plus nombreux partout, des prolongements et de nouvelles lignes, ainsi que des transports à la demande pour les territoires ruraux. La taille du réseau de métro va doubler ! »
Valérie Pécresse, Présidente d’Île-de-France Mobilités et de la Région Île-de-France
RER NG et MF19 : regard sur deux matériels neufs qui vont changer les déplacements des Franciliens
RER NG : le RER du futur est arrivé
Fiable, sécurisé, confortable et, spécifiquement conçu pour les zones denses, le RER Nouvelle Génération (NG) équipe la ligne de RER E depuis l'automne 2023. En fin d'année 2024, il roulera également sur la ligne D.
Le RER NG : un nouveau matériel à forte capacité d'emport pour améliorer le niveau de confort offert aux Franciliens et la régularité sur ces deux lignes.
MF19 : le métro parisien réinventé
À partir de 2025, un nouveau métro ferré arrive sur les lignes 3, 3bis, 7, 7bis, 8, 10, 12 et 13. Accessible, fiable et incroyablement versatile, le MF19 met la technologie au service du confort des voyageurs.
Des métros automatisés, pour + d’efficacité et de fiabilité
Image 1 sur 1
Avec l'automatisation des métros, Île-de-France Mobilités vise une efficacité et une fiabilité accrues du réseau.
Cette automatisation est à la pointe de l'innovation. Elle se joue à plusieurs niveaux, allant de l’assistance au conducteur jusqu'à un système entièrement automatisé, sans conducteur à bord.
Île-de-France Mobilités prévoit d’ailleurs d'étendre cette technologie avancée au nouveau métro francilien et envisage l'automatisation de lignes historiques pour un futur où les déplacements seront plus fluides, réguliers et ponctuels.
Après les lignes 1 et 14, c’est au tour de la ligne 4 d’être désormais entièrement automatisée - une conversion qui s'est déroulée sans jamais arrêter l'exploitation de la ligne.
Le retour des trams en Île-de-France
Île-de-France Mobilités est convaincue des nombreux atouts du tram
Ce mode de transport allie respect de l'environnement, accessibilité complète, et confort, ainsi qu’un service continu toute la semaine. En moins de 20 ans, les trams d'Île-de-France ont dépassé le million de voyageurs par jour.
Pour les Franciliens, les lignes de tram qui irriguent la région permettent des déplacements plus fluides, et un gain de temps quotidien pour tous ceux qui voyagent, notamment de banlieue à banlieue en s'évitant un passage par Paris.
En réhabilitant une partie de la grande ceinture tout en réutilisant les infrastructures existantes pour réduire les coûts du projet, les trams et les tram-trains enrichissent encore l'offre de mobilité des Franciliens.
Les avantages du tram (et du tram-train)
- Respectueux de l'environnement
- Mobilité douce
- 100 % accessible
- Confortable
- Réutilisation, quand c’est possible, de parties non exploitées du réseau ferré national
T12 : à la découverte d'un tram-train
Le tram-train, c’est un tramway 2-en-1 qui circule à la fois sur des voies de tramway classiques, en milieu urbain, et sur les voies du réseau ferré national.
T9 : le tram qui illumine la ville
Depuis son inauguration en avril 2021, le tramway T9 transporte plus de 70 000 voyageurs chaque jour entre Paris et Orly. Le T9, ce sont 22 rames accessibles, confortables et sûres, mais c'est aussi un design extérieur et une signature lumineuse iconique qui ont été choisis directement par les Franciliens.
Transports en commun franciliens : un design repensé
En matière de design des nouveaux matériels, Île-de-France Mobilités ancre les améliorations des transports sur des principes de confort, d'ergonomie et de solidité.
Chaque véhicule est pensé pour améliorer les déplacements des voyageurs, en proposant différent types d'espaces, une climatisation adaptée, un éclairage optimisé et des assises confortables, afin de rendre les trajets les plus agréables possible, tout en transportant un maximum de voyageurs.
La climatisation : un confort en forte progression
Face au réchauffement climatique et parce que le confort des voyageurs est au cœur de ses préoccupations, Île-de-France Mobilités accélère la climatisation de ses matériels roulants - avec 100 % des nouveaux matériels équipés.
Penser des mobilités innovantes
Île-de-France Mobilités réfléchit en permanence à de nouveaux modes de mobilité. Bus bi-articulé ou télécabine : le futur des déplacements se construit en Île-de-France !
Tzen 4, Câble C1 : focus sur deux matériels neufs innovants.
Offrir aux Franciliens plus de fiabilité, plus de confort et des modes de transports qui répondent de façon innovante aux besoins spécifiques de leurs territoires : c'est la mission d'Île-de-France Mobilités
Ainsi, le bus Tzen 4, qui équipera la future ligne la plus fréquentée de la Grande Couronne, est un bus bi-articulé de 24 mètres 100 % électrique, dont la recharge ultra-rapide par le sol est une première mondiale.
Quant au Câble C1, ce sera la première télécabine d'Île-de-France. Un mode transport inédit dans la région parisienne, choisi parce qu'il permettait de résoudre des problématiques très complexes sur le territoire qu'il desservira.
Tzen 4 : encore + grand, toujours + propre
24 mètres, bi-articulé (trois éléments connectés), entièrement électrique, le futur bus à haut niveau de service Tzen 4 bénéficiera d'une recharge par le sol en seulement 5 minutes. Une première mondiale.
Circulant entre Viry-Châtillon et Corbeil-Essonnes, le Tzen 4 accueillera 40 000 voyageurs par jour.
Câble C1 : l'Île-de-France vue d'en haut
Le câble C1 reliera Créteil à Villeneuve-Saint-Georges via Limeil-Brévannes et Valenton au long d’un parcours de 4,5 km et 5 stations, avec moins de 30 secondes entre les cabines aux heures de pointe.
Innovant, le transport par câble apportera une réponse concrète aux difficultés quotidiennes de déplacements des habitants de ce territoire en les connectant notamment à la ligne 8 du métro. À terme, le câble C1 permettra de desservir plus de 20 000 habitants et plusieurs bassins d’emploi.