Dossier

Île-de-France Mobilités :
une gouvernance inédite

Une mission : orchestrer le transport public francilien

Île-de-France Mobilités est une structure publique forte de 600 agents qui orchestre, planifie, organise et finance les transports en commun dans toute la Région Île-de-France. 

Sa mission principale ?

Concevoir, avec la Région, les transporteurs, les élus locaux, les représentants d’usagers et les entreprises franciliennes, une offre de mobilité collective cohérente et durable pour les 12,3 millions de Franciliens et les 21,5 millions de visiteurs, qui chaque année, empruntent le réseau pour découvrir Paris et l'Île-de-France.

Concrètement, Île-de-France Mobilités est en charge de :

  • La planification de l'offre de transport : les services, les niveaux d'offre, les objectifs de qualité de service et la tarification
  • La planification des mobilités de demain, ce qui passe notamment par l'élaboration du Plan des mobilités 2030 en Île-de-France
  • Le développement et l'organisation des nouvelles mobilités d'aujourd'hui - covoiturage, autopartage, location longue durée de vélos à assistance électrique...
  • Les études et le pilotage des investissements destinés à moderniser et développer le réseau
  • La mise en concurrence et la contractualisation avec les opérateurs de transport qui exploitent le réseau, et le contrôle de leurs activités
  • Le tout : en assurant un équilibre financier durable, au service d'une région Île-de-France décarbonée

Une gouvernance représentative des équilibres régionaux

La gouvernance d'Île-de-France Mobilités est à l'image de la diversité des acteurs de la région capitale française.

Présidée par Valérie Pécresse, qui est également Présidente de la Région Île-de-France depuis 2015, Île-de-France Mobilités est dirigée au quotidien par Laurent Probst, Directeur général, aux côtés de Directeurs généraux adjoints : Élodie Hanen et Pierre Ravier.

Réuni 6 à 7 fois par an, le Conseil d'administration d'Île-de-France Mobilités est composé de 31 membres : des élus locaux, des représentants d'usagers et des entreprises franciliennes, sous l'impulsion de la Région Île-de-France.

Demander une interview

Un modèle de financement unique au monde

Île-de-France Mobilités, c'est un budget annuel de 12 milliards d’euros destinés au fonctionnement des transports, auxquels s'ajoutent 3 milliards d'euros d’investissements pour faire évoluer le réseau.

C'est aussi un modèle de financement unique, au sein duquel les entreprises régionales jouent un rôle central, actrices engagées du développement d'une offre de transports dense, moderne, confortable qui sert la dynamique économique du territoire.

L'Île-de-France en quelques chiffres

12,3millions d'habitants
20 % de la population française
6,2millions d'emplois
1er bassin d'emploi en Europe
21,5millions
de touristes par an