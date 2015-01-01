Île-de-France Mobilités est une structure publique forte de 600 agents qui orchestre, planifie, organise et finance les transports en commun dans toute la Région Île-de-France.

Sa mission principale ?

Concevoir, avec la Région, les transporteurs, les élus locaux, les représentants d’usagers et les entreprises franciliennes, une offre de mobilité collective cohérente et durable pour les 12,3 millions de Franciliens et les 21,5 millions de visiteurs, qui chaque année, empruntent le réseau pour découvrir Paris et l'Île-de-France.