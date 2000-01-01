En quête constante de plus de fluidité pour les voyageurs, Île-de-France Mobilités et ses partenaires développent en continu de nouveaux services pour simplifier leur quotidien et leur faire gagner du temps.

Qu'il s'agisse de la billettique dématérialisée pour tous, d'une app mobile ultra personnalisable et favorisant l'intermodalité oude la modernisation de l'information voyageurs - plus précise, plus accessible - toutes les innovations proposées par Île-de-France Mobilités poursuivent un objectif : offrir à chaque voyageur les conditions d'un voyage plus serein.