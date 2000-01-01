Dossier

Île-de-France Mobilités :

mobilité connectée

Se déplacer sans contraintes

En quête constante de plus de fluidité pour les voyageurs, Île-de-France Mobilités et ses partenaires développent en continu de nouveaux services pour simplifier leur quotidien et leur faire gagner du temps.

Qu'il s'agisse de la billettique dématérialisée pour tous, d'une app mobile ultra personnalisable et favorisant l'intermodalité oude la modernisation de l'information voyageurs - plus précise, plus accessible - toutes les innovations proposées par Île-de-France Mobilités poursuivent un objectif : offrir à chaque voyageur les conditions d'un voyage plus serein.

L'app Île-de-France Mobilités pour des trajets ultra personnalisés

Plus d'un million de personnes ont téléchargé l'app mobile Île-de-France Mobilités.

Une app de référence pour organiser ses déplacements en Île-de-France - en transports en commun, bien sûr, mais aussi à vélo ou en covoiturage - et pour acheter des titres de transport.

Heures de passage en temps réel, positionnement dans la rame de métro pour sortir plus vite, mise en favori de modes de transport et d'adresses, calcul d'itinéraire en temps réel pour optimiser tous les trajets, affluence dans les rames...

L'app d'Île-de-France Mobilités offre une foule de fonctionnalités pour naviguer avec efficacité sur le réseau francilien.

Les secrets de l'app Île-de-France Mobilités

Valider avec son smartphone ou sa smartwatch ? C'est possible !

Acheter, charger et valider son trajet avec son smartphone ou sa montre connectée, c'est possible sur le réseau d'Île-de-France Mobilités ! iPhone ou smartphone sous Android, Apple Watch ou Galaxy Watch, la billettique se dématérialise pour tous en Île-de-France.

Île-de-France Mobilités sur votre téléphone

L'information voyageurs se réinvente

De nouveaux écrans accessibles sur les quais du métro, des bornes d’informations modernes pour les arrêts de bus et des agents d'information polyglottes ? L’information voyageurs se modernise en Île-de-France ! Le point sur les nouveautés.

Panam : les nouveaux écrans d'information voyageur du métro

Quelle différence entre les anciens écrans et les nouveaux ?

Ces nouveaux écrans affichent : 

  • le temps d’attente entre les deux prochains métros
  • des infos trafic en temps réel
  • une information 100 % accessible (avec une police de caractère augmentée, des contrastes et une définition renforcés et une meilleure diffusion sonore des messages d’informations).
De nouvelles bornes d'information extérieures pour les bus

9000 bornes d'information extérieure des bus vont être renouvelées entre 2025 et 2032. Objectifs : une information voyageur harmonisée dans toute la région Île-de-France et une qualité d'information voyageurs renforcée avec l'affichage des temps d'attente du 1er et second bus, l'affluence du bus en approche et des informations liées au trafic en cas de perturbations.

L'affluence des trains en temps réel

Pour la première fois en France un système d’information voyageurs sur l'affluence en temps réel est déployé sur l'ensemble des lignes de train H, J, K, L, N, et R, sur une partie de la ligne P et sur la ligne de RER E.

Ce dispositif, à 100 % financé par Île-de-France Mobilités propose, depuis les écrans d’informations présents à quais, des indications en temps réel sur l’affluence des trains à l’approche.

 L’objectif ? Déployer le dispositif sur l’ensemble des trains compteurs (soit la moitié du parc actuel) et faire gagner le réseau en confort et en régularité.

TRAdivIA : les agents d'information parlent désormais 17 langues

Pouvoir demander son chemin en Coréen, Roumain, Turc, Arabe, en Hindi ou en 12 autres langues, c'est désormais possible en Île-de-France, grâce à TRAdivIA, un système de traduction de haut niveau financé intégralement par Île-de-France Mobilités.

Fondée sur l'intelligence artificielle, TRAdivIA est déployé sur l’ensemble des lignes de métro, ainsi que sur les lignes de RER A et B et sur les les lignes de tramway T3a et T3b.

Installée sur les tablettes qu'utilisent 3 300 agents d'information sur le réseau, TRAdivIA permet :

  1. La traduction d’un texte d’une langue en texte d’une autre langue
  2. La retranscription de la parole d’une langue en texte d’une autre langue
  3. La vocalisation du texte d’une langue en parole d’une autre langue

TRAdivIA sera un héritage des Jeux de Paris 2024 qui perdurera, car chaque année la région parisienne accueille près de 50 millions de touristes.

