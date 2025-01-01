Compensation area for Navigo customers

Île-de-France Mobilités offers passengers in the Ile-de-France region a compensation space to simplify their procedures.

As part of the latest contracts concluded with transport operators, Île-de-France Mobilités has strengthened its requirements in favour of passengers. You can therefore benefit from a refund in several situations:

Punctuality
When the punctuality of trains and RER trains has been below 80% for at least three months in the past year
Long strikes
In the event of strikes that have severely disrupted traffic over a prolonged period
Exceptional incidents
In the event of exceptional incidents that have severely disrupted your travels

Test train of the new MF19 metro at the Bobigny maintenance workshop in Île-de-France © Île-de-France Mobilités

Carpooling for 3 people in a car

As part of the latest contracts concluded with transport operators, Île-de-France Mobilités has strengthened its requirements in favour of passengers.

Deaf and hard of hearing

Key-Figures

1 min 35

between each metro during the morning rush hour

Numerous connections

with the bus lines and transport lines of the Val-de-Fontenay station

6 to 7

minutes between Château de Vincennes and Val-de-Fontenay

5 km

of tracing approximately