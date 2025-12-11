New lineCréteil > Villeneuve-Saint-Georges
Créteil
Traffic changeover RD 1
Novembre 2025
Traffic changeover RD 1
Novembre 2024
Chemin des Bassins
Septembre 2024
Chemin des Bassins
Août 2024
Pointe du Lac
Mars 2024
Network diversions
Octobre 2023
Closure of the RD 102
Avril 2023
Preparatory work on rue Jean Rostand
Février 2023
Limeil-Brévannes
Work on the Rue Georges Clemenceau car park
Janvier 2025
Land clearing work on rue Paul Valéry
Janvier 2023
Preparatory work
Janvier 2023
Valenton
Extension of the closure of the Ruelle de Paris
Juillet 2025
Closure of the Ruelle de Paris
Janvier 2025
Diversion of the Ruelle de Paris
Mars 2023
Preparatory work
Janvier 2023
Villeneuve-Saint-Georges
Works on Avenue Kennedy, Avenue Paul Verlaine and Rue des Tilleuls
Septembre 2024
Junction RD102 / RD136
Juillet 2024
Installation of a pylon, J.F.Kennedy Avenue
Janvier 2024
Deviation of networks, see J.F.Kennedy
Novembre 2023
Preparatory work
Février 2023