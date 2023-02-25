Pole - Station

RedevelopmentPôle Le Bourget-Drancy

Opinions published

Advice received

Filters

At least one of the filters must be selected before you can reset it.

Published on

The project|Autre

Avis de SNCF Gares & Connexions pour le réaménagement du pôle Le Bourget-Drancy

The project to redevelop the Le Bourget – Drancy hub is a real opportunity for the development of the SNCF station. In addition to modernising a strategic station on the northern axis of the Ile-de-Fr

Published on

The project|Drancy

Contribution Ville de Drancy

Ladies and Gentlemen, The City of Drancy, which I represent, supports scenario No. 1, i.e. the one providing for the construction of a park-and-ride facility in the heart of the railway triangle,

Published on

The project|Autre

Contribution de Paris en Selle

Please find our opinion on the redevelopment project of the Le Bourget - Drancy hub.

Fichier - 963.7 KB

Published on

Consultation|Autre

Avis SNCF Transilien pour le réaménagement du pôle Le Bourget-Drancy

The project to redevelop the Le Bourget-Drancy hub clearly makes sense in relation to the opening of the station on the Drancy side. This project will facilitate access to the station from the south

Published on

The project|Drancy

Pôle le bourget-drancy

I give my opinion on scenario 1.

Published on

The project|Drancy

Réversabilité du projet et intégration dans un parcours résidentiel agréable

The project to redevelop the Le Bourget Drancy station hub must take better account of the inhabitants of Drancy, the city concerned, the most populous, 72,000 inhabitants today, which is poorly serve

Published on

The project|Autre

Avis de l'Association des Usagers des Transports / FNAUT Ile-de-France

Please find attached the opinion of the Association of Transport Users / FNAUT Ile-de-France.

Fichier - 181.9 KB

Published on

The project|Drancy

gare en ville de banlieue = prévoir des parkings

Given the catastrophic frequency of buses in the area, it is essential to give residents the opportunity to leave their cars at the station. Otherwise, I will continue to drive to work. Scenario 1 i

Published on

The project|Drancy

Projet 1

Workers who need their cars for personal reasons must be able to use parking spaces. Taking and picking up children, running errands, going to the doctor or going to see people in hospital. Passengers

Published on

The project|Drancy

Projet 2

I prefer project 2.