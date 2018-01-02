2018 ha comienzado con buen pie para los viajeros de la región de Île-de-France

Los cambios realizados en 2018 para los viajeros se resumen en los artículos que aparecen a continuación.

Navigo Jour: un nuevo billete de transporte local adaptado para viajar de suburbio en suburbio en respuesta a una solicitud de asociaciones de usuarios

Tarifa reducida accesible para todos los mayores en Val-de-Marne

Compensación para pasajeros en el RER A y el RER B desde el 10 de enero de 2018

Vianavigo se convierte en una plataforma de referencia para la accesibilidad

"Todos juntos para compartir coche": la operación continúa en 2018