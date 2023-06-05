¿Qué hay de nuevo en transporte cerca de ti?
2023: la revolución del transporte continúa en Île-de-France y el transporte avanza, cerca de ti.
- Nuevas líneas y ampliaciones de líneas existentes
- Autobuses, metros, trenes y tranvías de nueva generación
- Soluciones de movilidad más sostenibles e inclusivas
- Transporte público más seguro
- Asegura plazas de aparcamiento para tus bicicletas y vehículos
- Consejos para pedalear fácilmente
- Horario de trabajo, cerca de ti
Descubre todo lo que ocurre en el transporte, cerca de ti.