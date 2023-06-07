Noticias similares

I. Saca o renova el pase Imagine R y/o la tarjeta Scol'R de tu hijo.
Para el paquete Imagine R> Suscríbete al paquete Imagine R
Para la tarjeta Scol'R> suscríbete a la tarjeta Scol'R
El Departamento de Yvelines ofrece ayuda financiera para el paquete Imagine R y la tarjeta Scol'R. No dude en contactar con su departamento a través de la web de https://www.78-92.fr/annuaire/aides-et-services/detail/aide-aux-transports-scolaires o por teléfono al 01 39 07 77 13
¿Lo sabías? El pase junior Imagine R puede combinarse y reembolsarse al 100% por Île-de-France Mobilités si tu hijo tiene una tarjeta Scol'R.
II. Saca o renova la tarjeta habitual de autobús escolar de tu hijo, conocida como tarjeta Optile.
La tarjeta escolar regular de autobús es válida para un viaje diario de ida y vuelta durante el periodo escolar entre casa y escuela, que se realiza siguiendo la empresa OPTILE correspondiente.
La tarjeta escolar regular de autobús también permite hacer un viaje diario de ida y vuelta entre el colegio y el lugar de la comida.
Para solicitar:
1. Lee detenidamente la portada y la nota explicativa impresa en la parte trasera del expediente.
2. Completar este expediente legiblemente en mayúsculas con un bolígrafo.
Si ya tienes una tarjeta de transporte escolar del año anterior, introduce el número de esta tarjeta en el recuadro correspondiente del Segundo Año
3. Indicar la clase del niño y el número de teléfono de los padres.
4. Tu expediente debe estar firmado y fechado por los padres o tutores.
5. Que la solicitud esté sellada y firmada por tu colegio.
Para renovaciones sin cambiar el establecimiento ni el lugar de residencia, ya no es necesario el sello del establecimiento.
6. Devuelve tu solicitud únicamente por correo, acompañada de un cheque de 125,60 € pagaderos a TRANSDEV en la dirección siguiente, a:
TRANSDEV BOUCLE DES LYS
28-34 rue Charles-Edouard Jeanneret
78300 POISSY
La foto debe pegarla tú en cuanto recibas la tarjeta.
