Noticias similares

Para solicitar:

1. Lee detenidamente la portada y la nota explicativa impresa en la parte trasera del expediente.

2. Completar este expediente legiblemente en mayúsculas con un bolígrafo.

Si ya tienes una tarjeta de transporte escolar del año anterior, introduce el número de esta tarjeta en el recuadro correspondiente del Segundo Año

3. Indicar la clase del niño y el número de teléfono de los padres.

4. Tu expediente debe estar firmado y fechado por los padres o tutores.

5. Que la solicitud esté sellada y firmada por tu colegio.

Para renovaciones sin cambiar el establecimiento ni el lugar de residencia, ya no es necesario el sello del establecimiento.

6. Devuelve tu solicitud únicamente por correo, acompañada de un cheque de 125,60 € pagaderos a TRANSDEV en la dirección siguiente, a:

TRANSDEV BOUCLE DES LYS

28-34 rue Charles-Edouard Jeanneret

78300 POISSY

La foto debe pegarla tú en cuanto recibas la tarjeta.

__

Para descubrir y conocer las condiciones de elegibilidad, haz clic aquí:

https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs/detail/carte-scolaire-bus-lignes-regulieres