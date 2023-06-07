Noticias similares

Para solicitar:

1. Lee detenidamente la portada y la nota explicativa impresa en la parte trasera del expediente.

2. Completar este expediente legiblemente en mayúsculas con un bolígrafo.

Si ya tienes una tarjeta de transporte escolar del año anterior, introduce el número de esta tarjeta en el recuadro correspondiente del Segundo Año

3. Indicar la clase del niño y el número de teléfono de los padres.

4. Tu expediente debe estar firmado y fechado por los padres o tutores.

5. Que la solicitud esté sellada y firmada por tu colegio.

Para renovaciones sin cambiar el establecimiento ni el lugar de residencia, ya no es necesario el sello del establecimiento.

6. Devuelve tu archivo solo por correo postal, acompañado de un cheque* a nombre de TRANSDEV a la dirección siguiente a:

TRANSDEV VEXIN

33 rue des Fossettes

95650 GENICOURT

La foto debe pegarla tú en cuanto recibas la tarjeta.

* Para saber el importe de la suscripción, contacte con el 01 73 13 75 13