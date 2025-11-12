Plan de movilidad: 14 acciones para transformar la movilidad para 2030
Île-de-France Mobilités ha definido 14 ejes principales y 46 acciones para repensar la movilidad para 2030 : este es el Plan de Movilidad 2030.
Desde el transporte cotidiano hasta la movilidad activa, incluyendo la inclusión y la transición ecológica, te lo presentamos punto por punto.
Prioridad nº 1 - Desarrollar el uso del transporte público haciéndolo más atractivo
Para alcanzar los objetivos medioambientales, el uso del transporte público debe seguir aumentando.
Para que el mayor número posible de personas quieran utilizarlos a diario, la revolución del transporte continúa con una oferta cada vez más segura y eficiente, adaptada a cada territorio y a sus habitantes.
Eje nº 2 - Colocar al peatón en el centro de las políticas de movilidad
Caminar es bueno para la salud, sí, y también para el medio ambiente.
Por ello, para animar a los residentes de Île-de-France a elegir caminar cuando puedan, el plan planea sistematizar la prioridad dada a los peatones en el desarrollo de espacios públicos y mejorar sus condiciones de desplazamiento, por ejemplo, creando espacios y aceras más seguros y cómodos (bancos, iluminación, verdización, etc.).
Eje nº 3 - Garantizar viajes inclusivos haciendo accesibles las redes de transporte
¿Cómo?
- Acelerando la accesibilidad de las carreteras en zonas urbanizadas (por ejemplo, aceras adaptadas y pasos peatonales) con un enfoque que tenga en cuenta los diferentes tipos de hadicap
- Continuando haciendo accesible la red de transporte público ya en marcha
Prioridad nº4 - Fomentar el uso de bicicletas
¿Cómo?
- Facilitando y haciendo más seguro practicar a diario, desarrollando carriles bici, aumentando el número de plazas de aparcamiento para bicicletas en hogares y oficinas, pero también en la carretera y cerca de estaciones de tren y de transporte (los Aparcamientos para Bicicletas)
- Promoviendo el ciclismo y ofreciendo servicios asociados como el servicio de localización de Véligo, o la reparación y electrificación de la bicicleta
- Continuando con la oferta de subvenciones para la compra, la práctica sea accesible al mayor número de personas posible
Eje nº 5 - Apoyo al uso compartido del coche
¿Cómo?
- Fomentando y facilitando la práctica del coche compartido
- Regulando la calidad de los servicios de los operadores de coche compartido
- Creando líneas de coche compartido (especialmente en los suburbios exteriores, a veces lejos de la red ferroviaria de transporte público).
Prioridad nº 6 - Facilitar la transición de un modo de transporte a otro para el mismo viaje
Para animar a los residentes de Île-de-France a elegir la movilidad sostenible, es necesario garantizar una conexión fluida entre los diferentes modos de transporte disponibles en la región.
Esto es lo que llamamos intermodalidad y multimodalidad.
Es decir,poder cambiar fácilmente de coche, tren, autobús, bicicleta, tranvía o metro, y esto, para el mismo viaje.
Eje 7 - Hacer la carretera más multimodal, segura y sostenible
¿Cómo?
- Priorizando y desarrollando la red vial para una mayor seguridad
- Implementación de carriles dedicados para el transporte público y el coche compartido
- Mejorando la calidad del servicio de todos los modos de transporte en la red viaria
- Mejorando el rendimiento medioambiental de la red viaria, en particular para adaptarla al cambio climático y reducir el ruido para los residentes locales
Prioridad nº 8 - Mejor reparto de la calle entre los diferentes modos de transporte
¿El objetivo? Compartir eficazmente los carriles de tráfico urbano entre los diferentes modos de transporte, en favor de modos alternativos al coche privado (caminar, ciclismo, transporte público).
Prioridad n.º 9 - Adaptación de la política de aparcamiento a los diferentes territorios
Aquí, el objetivo es adoptar un enfoque holístico de las políticas de aparcamiento. ¿Cómo?
- Gestionando ambos espacios privados : limitando la construcción de plazas de aparcamiento en nuevos edificios (oficinas, viviendas) en zonas bien servidas por el transporte
- Y aparcamiento público en la calle.
¿El objetivo? Garantizar la coherencia con otras políticas de movilidad, en particular la del transporte público, y entre municipios vecinos.
Prioridad nº 10 - Apoyar una logística territorial más sostenible y eficiente
¿Cómo sería una logística territorial más sostenible?
- Optimización de la logística urbana y mejora de la organización de la entrega en la ciudad: el último enlace de las mercancías viajan antes de llegar a su destino
- La transición energética de los vehículos
- O la implementación del transporte de mercancías por río o ferrocarril
Eje 11 - Acelerar la transición energética de los vehículos
¿Cómo? Por:
- Comprar subvenciones para vehículos menos contaminantes
- La instalación de estaciones de carga eléctrica
- La transición de la flota de autobuses y autocares de Île-de-France Mobilités hacia la energía limpia
- El desarrollo del reabastecimiento con energías más sostenibles (bioNGV, hidrógeno, etc.)
Con el Plan de Movilidad para 2030, la región de Île-de-France será la primera región de Francia en el camino hacia la neutralidad de carbono para 2050.
Prioridad 12 - Coordinar una política de solidaridad para los servicios de movilidad
¿Cómo? Haciendo accesibles los servicios de movilidad a los residentes de Île-de-France más vulnerables económicamente (tarifas solidarias, ayudas a la ecomovilidad, asesoramiento para facilitar la movilidad).
Eje 13 - Promoción de una movilidad turística más sostenible
El objetivo es facilitar la movilidad de los turistas para viajar por la región de Île-de-France y visitar lugares turísticos.
¿El objetivo? Ofrece opciones que mejoren la experiencia del viajero y les animen a utilizar modos sostenibles.
Eje nº 14 - Cambios en los hábitos de viaje
Este eje consiste en actuar sobre el comportamiento de los residentes de Île-de-France para animarles a adoptar prácticas de movilidad más sostenibles, en particular dirigiéndose a empleadores y escuelas.