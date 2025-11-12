Plan de movilidad: 14 acciones para transformar la movilidad para 2030

© Yoann STOECKEL / Group SJR / VHM / IDFM

Île-de-France Mobilités ha definido 14 ejes principales y 46 acciones para repensar la movilidad para 2030 : este es el Plan de Movilidad 2030.

Desde el transporte cotidiano hasta la movilidad activa, incluyendo la inclusión y la transición ecológica, te lo presentamos punto por punto.

Prioridad nº 1 - Desarrollar el uso del transporte público haciéndolo más atractivo

Para alcanzar los objetivos medioambientales, el uso del transporte público debe seguir aumentando.

Para que el mayor número posible de personas quieran utilizarlos a diario, la revolución del transporte continúa con una oferta cada vez más segura y eficiente, adaptada a cada territorio y a sus habitantes.

Dos billetes de precio único dan acceso a toda Île-de-France. Un billete de autobús y tranvía a 2 euros y un billete de metro, tren y RER a 2,50 euros. Otra novedad es que los viajes con Navigo Liberté + están ahora disponibles en toda la región de Île-de-France sin excepción.
El RER NG se ha desplegado en el RER E y el RER D. El metro del futuro, el MF19, llega a la línea 10 en octubre: es el primero equipado con él. El tranvía T1, el más antiguo de Île-de-France, ha sido renovado con un nuevo metro.
Autobuses limpios: 100% de autobuses limpios en París y en los suburbios interiores de Île-de-France. Todos lo serán en 2029.
Seguridad: La Brigada Regional de Seguridad del Transporte se está ampliando en 50 oficiales adicionales. Se ha creado un Consejo de Seguridad Estratégico para mejorar la seguridad de sus viajes en Île-de-France.
El 13 de diciembre de 2025, el C1, el primer teleférico de Île-de-France entre Créteil y Villeneuve Saint-Georges, entrará en servicio. Al mismo tiempo, se han abierto 4 líneas de coche compartido en Île-de-France, cuyos viajes pueden reservarse mediante una aplicación dedicada.

Eje nº 2 - Colocar al peatón en el centro de las políticas de movilidad

Caminar es bueno para la salud, sí, y también para el medio ambiente.

Por ello, para animar a los residentes de Île-de-France a elegir caminar cuando puedan, el plan planea sistematizar la prioridad dada a los peatones en el desarrollo de espacios públicos y mejorar sus condiciones de desplazamiento, por ejemplo, creando espacios y aceras más seguros y cómodos (bancos, iluminación, verdización, etc.).

Eje nº 3 - Garantizar viajes inclusivos haciendo accesibles las redes de transporte

¿Cómo?

  • Acelerando la accesibilidad de las carreteras en zonas urbanizadas (por ejemplo, aceras adaptadas y pasos peatonales) con un enfoque que tenga en cuenta los diferentes tipos de hadicap
  • Continuando haciendo accesible la red de transporte público ya en marcha

Prioridad nº4 - Fomentar el uso de bicicletas

Una joven Una joven va en bicicleta por un carril bici en París. - créditos Audrey KRAWCZYK
© Audrey KRAWCZYK

¿Cómo?

  • Facilitando y haciendo más seguro practicar a diario, desarrollando carriles bici, aumentando el número de plazas de aparcamiento para bicicletas en hogares y oficinas, pero también en la carretera y cerca de estaciones de tren y de transporte (los Aparcamientos para Bicicletas)
  • Promoviendo el ciclismo y ofreciendo servicios asociados como el servicio de localización de Véligo, o la reparación y electrificación de la bicicleta
  • Continuando con la oferta de subvenciones para la compra, la práctica sea accesible al mayor número de personas posible

Eje nº 5 - Apoyo al uso compartido del coche

Mujeres en un coche delantero, mira su ruta de coche compartido en la aplicación dedicada. - Ecov-Gwenn Dubourthoumieu
© Ecov-Gwenn Dubourthoumieu 

¿Cómo?

Prioridad nº 6 - Facilitar la transición de un modo de transporte a otro para el mismo viaje

Para animar a los residentes de Île-de-France a elegir la movilidad sostenible, es necesario garantizar una conexión fluida entre los diferentes modos de transporte disponibles en la región.

Esto es lo que llamamos intermodalidad y multimodalidad.

Es decir,poder cambiar fácilmente de coche, tren, autobús, bicicleta, tranvía o metro, y esto, para el mismo viaje.

Eje 7 - Hacer la carretera más multimodal, segura y sostenible

¿Cómo?

  • Priorizando y desarrollando la red vial para una mayor seguridad
  • Implementación de carriles dedicados para el transporte público y el coche compartido
  • Mejorando la calidad del servicio de todos los modos de transporte en la red viaria
  • Mejorando el rendimiento medioambiental de la red viaria, en particular para adaptarla al cambio climático y reducir el ruido para los residentes locales

Prioridad nº 8 - Mejor reparto de la calle entre los diferentes modos de transporte

Un carril bici cerca de la parada de tranvía Porte Dauphine en la línea T3b de París - crédito Amir Habibi
Un carril bici cerca de la parada de tranvía Porte Dauphine en la línea T3b en París © Amir Habibi

¿El objetivo? Compartir eficazmente los carriles de tráfico urbano entre los diferentes modos de transporte, en favor de modos alternativos al coche privado (caminar, ciclismo, transporte público).

Prioridad n.º 9 - Adaptación de la política de aparcamiento a los diferentes territorios

Aquí, el objetivo es adoptar un enfoque holístico de las políticas de aparcamiento. ¿Cómo?

  • Gestionando ambos espacios privados : limitando la construcción de plazas de aparcamiento en nuevos edificios (oficinas, viviendas) en zonas bien servidas por el transporte
  • Y aparcamiento público en la calle.

¿El objetivo? Garantizar la coherencia con otras políticas de movilidad, en particular la del transporte público, y entre municipios vecinos.

Prioridad nº 10 - Apoyar una logística territorial más sostenible y eficiente

¿Cómo sería una logística territorial más sostenible?

  • Optimización de la logística urbana y mejora de la organización de la entrega en la ciudad: el último enlace de las mercancías viajan antes de llegar a su destino
  • La transición energética de los vehículos
  • O la implementación del transporte de mercancías por río o ferrocarril

Eje 11 - Acelerar la transición energética de los vehículos

© Cyril BADET - Île-de-France Mobilités
© Cyril BADET - Ile-de-France Mobilité

¿Cómo? Por:

  • Comprar subvenciones para vehículos menos contaminantes
  • La instalación de estaciones de carga eléctrica
  • La transición de la flota de autobuses y autocares de Île-de-France Mobilités hacia la energía limpia
  • El desarrollo del reabastecimiento con energías más sostenibles (bioNGV, hidrógeno, etc.)

Con el Plan de Movilidad para 2030, la región de Île-de-France será la primera región de Francia en el camino hacia la neutralidad de carbono para 2050.

Prioridad 12 - Coordinar una política de solidaridad para los servicios de movilidad

¿Cómo? Haciendo accesibles los servicios de movilidad a los residentes de Île-de-France más vulnerables económicamente (tarifas solidarias, ayudas a la ecomovilidad, asesoramiento para facilitar la movilidad).

Eje 13 - Promoción de una movilidad turística más sostenible

El objetivo es facilitar la movilidad de los turistas para viajar por la región de Île-de-France y visitar lugares turísticos.

¿El objetivo? Ofrece opciones que mejoren la experiencia del viajero y les animen a utilizar modos sostenibles.

Eje nº 14 - Cambios en los hábitos de viaje

Este eje consiste en actuar sobre el comportamiento de los residentes de Île-de-France para animarles a adoptar prácticas de movilidad más sostenibles, en particular dirigiéndose a empleadores y escuelas.