Suscribirse o renovar un paquete Imagine R online desde el Espacio Personal del pagador.

Si te financia un pagador externo o si deseas pagar por cheque, los procedimientos se realizan por correo (salta al paquete Imagine R Junior).

Consulta la Guía Imagine R para encontrar los pasos para suscribirte paso a paso.

Suscripción online

Requisitos previos: si acabas de crear tu espacio personal y deseas suscribirte, recuerda introducir tu dirección postal en tu cuenta Île-de-France Mobilités Connect.

La suscripción se realiza desde el Espacio Personal del pagador.

"Mi Navigo">> Haz clic en "Suscribirse o pedir un pase"

Si te suscribes para un tercero (como tu hijo), puedes hacerlo desde el espacio "Suscribirse para un nuevo titular" al final de la página. Finaliza la suscripción online.

Encuentra todos los detalles sobre la suscripción en laGuía Imagine R.

Renovación en línea

La renovación puede hacerse desde el espacio personal del pagador.

"Mi Navigo" >> Haz clic en "Renueva tu pase Imagine R para el año 2025/2026"

Si no encuentras el paquete para renovar en tu espacio, no crees una cuenta nueva, contacta con la agencia imagine R en el 09 69 39 22 22. Finaliza la suscripción online: los formularios están pre-rellenados con la información del año anterior, así que asegúrate de revisarlos detenidamente.

Una vez confirmada tu suscripción, recarga el paquete en tu pase.

Encuentra todos los detalles sobre la renovación en laGuía Imagine R.

Documentos de apoyo

Se le pedirá que proporcione los siguientes documentos de apoyo para una suscripción o renovación

Foto reciente del portas, de frente, cabeza desnuda, sobre fondo neutro y en formato 35 x 45 mm (solo para suscripción).

Prueba de matrícula o escolaridad, para el paquete Imagine R: debe estar en francés, mencionando los apellidos/nombres de pila y el curso escolar actual.

Prueba de identidad, para imaginar R Junior: si no es una renovación del plan.

Notificación de beca (para beneficiarios): si eres becario tras la suscripción, podrás solicitar después.

Como parte de comprobaciones adicionales , puede que se te pida otros documentos.

