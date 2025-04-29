Para saber si eres elegible, deben cumplirse dos condiciones:

Tener 62 años o más;

No tener una actividad profesional ni realizar una actividad profesional estrictamente menos de la media jornada.

Si eres elegible para la tarifa Senior y tienes un pase anual Navigo, la solicitud de tarifa Senior puede hacerse online desde tu espacio personal o acudiendo a la agencia de ventas de la compañía, a algunos mostradores RATP o a algunos mostradores de servicio Navigo SNCF.

Primero debes asegurarte de que tu pase anual Navigo esté en "todas las zonas", es decir, que la zona 1-5, pagada por domiciliación bancaria, no esté suspendida, no tenga ninguna deuda:

Luego, para solicitar precios para Senior, lleva tu prueba de identidad en formato digital (jpeg, gif, bmp, tiff, png o pdf).

Como recordatorio, el documento de identidad debe ser uno de los siguientes: documento de identidad, libro de registro familiar, pasaporte, permiso de conducir francés o extranjero, carné de combatiente expedido por las autoridades militares francesas, permiso de residencia temporal, tarjeta de residencia, tarjeta nacional de un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.

Entra en tu espacio personal y déjate guiar.

Si cumples las condiciones de elegibilidad, la tasa Senior se tendrá en cuenta para el siguiente domicilio bancario o el siguiente, dependiendo de la fecha de validación de la solicitud por parte de la Agencia Navigo Anual.

BUENO SABERLO:

Asegúrese de hacer su solicitud con antelación para que sea validada por la Agencia Anual Navigo antes del día 15 del mes actual y que pueda entrar en vigor el primer día del mes siguiente.

El tiempo de tramitación para las solicitudes de precios para personas mayores es de 5 días (excluyendo fines de semana y festivos).