¿Qué billetes de transporte puedo cargar en mi pase Navigo Imagine R?

Actualizado en 16 octubre 2025

El pase Navigo imagine R te permite cargar los siguientes pases y billetes:

Bueno saberlo

Puedes comprar hasta dos pases Navigo Day (o Semana o Mes) en una sola compra. Un pase Navigo puede contener hasta dos pases Navigo Day (o Semana o Mes).

