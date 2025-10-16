¿Qué billetes de transporte puedo cargar en mi pase Navigo Imagine R?
El pase Navigo imagine R te permite cargar los siguientes pases y billetes:
- Paquete Imagina R Junior
- Paquete escolar Imagine R
- Paquete Imagina R Student
- Pase Mensual Navigo
- Pase Semanal Navigo
- Pase Diario Navigo
- Paquete anticontaminación
- Entrada para el Día de la Música
Bueno saberlo
Puedes comprar hasta dos pases Navigo Day (o Semana o Mes) en una sola compra. Un pase Navigo puede contener hasta dos pases Navigo Day (o Semana o Mes).
