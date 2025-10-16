¿Qué billetes de transporte puedo cargar en mi pase Navigo?

Actualizado en 16 octubre 2025

El pase Navigo te permite cargar:

 

Bueno saberlo

  • Puedes comprar hasta dos pases Navigo Day (o Semana o Mes) en una sola compra. Un pase Navigo puede contener hasta dos pases Navigo Day (o Semana o Mes).
  • Particularidad del Navigo Liberté + contrato: Si tienes un contrato Navigo Liberté + y un pase válido en tu pase (semana, mes en particular), el pase tendrá prioridad para validación.

Todo lo que necesitas saber sobre el pase Navigo