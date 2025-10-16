¿Qué billetes de transporte puedo cargar en mi pase Navigo?
El pase Navigo te permite cargar:
- un Pase Mensual Navigo,
- un Pase Semanal Navigo,
- un Pase Navego Day,
- un Navigo Liberté + contrato,
- a Navigo Forfait Gratuité / Gratuité Jeunes en insertion,
- un pase Navigo Solidarity del 75% y un descuento del 50%
- Paquete de amatista.
Bueno saberlo
- Puedes comprar hasta dos pases Navigo Day (o Semana o Mes) en una sola compra. Un pase Navigo puede contener hasta dos pases Navigo Day (o Semana o Mes).
- Particularidad del Navigo Liberté + contrato: Si tienes un contrato Navigo Liberté + y un pase válido en tu pase (semana, mes en particular), el pase tendrá prioridad para validación.