Área de compensación para clientes de Navigo

Île-de-France Mobilités ofrece a los pasajeros de la región de Île-de-France un espacio de compensación para simplificar sus procedimientos.

Como parte de los últimos contratos firmados con operadores de transporte, Île-de-France Mobilités ha reforzado sus requisitos en favor de los pasajeros. Por tanto, puedes beneficiarte de un reembolso en varias situaciones:

Puntualidad
Cuando la puntualidad de los trenes y trenes RER ha estado por debajo del 80% durante al menos tres meses en el último año
Golpes largos
En caso de huelgas que hayan interrumpido gravemente el tráfico durante un periodo prolongado
Incidentes excepcionales
En caso de incidentes excepcionales que hayan alterado gravemente tus viajes

Cifras clave

1 min 35

entre cada metro durante la hora punta de la mañana

Numerosas conexiones

con las líneas de autobús y de transporte de la estación de Val-de-Fontenay

6 a 7

minutos entre el Château de Vincennes y Val-de-Fontenay

5 km

de trazar aproximadamente