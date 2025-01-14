¿Cómo viajar (bien) con un billete desmaterializado?

¿Cómo funcionan las conexiones con tu ticket sin papel?

En la red de autobuses/tranvías (excluyendo tranvías exprés T11, T12, T13)

Los transbordos son posibles durante 1 hora y 30 minutos sin cambiar de medio de transporte ni conectar con otro autobús o tranvía.

Cuidado

Si optaste por el autobús o tranvía en el momento de la primera validación, tienes la opción de tomar tantos tranvías o autobuses como quieras durante 1 hora y 30 minutos (excepto en un viaje de ida y vuelta y una interrupción de la ruta).

En la red de Metro/Tren/RER (y en los tranvías exprés T11, T12, T13)

Los transbordos son posibles durante 2 horas sin cambiar de medio de transporte ni conectando con otro Metro/Tren/RER.

Bueno saberlo

Tras la primera validación, puedes coger tantos metros (y/o RER/tren/Tranvía Expreso) como quieras en un plazo de 2 horas, siempre que permanezcas en la zona controlada (excepto en viajes de ida y vuelta e interrupciones de rutas).

Si cambias de medio de transporte, necesitarás varios billetes

Ten en cuenta que si cambias de medio de transporte, una vez la hora y 30 minutos después de la primera validación del billete de Autobús-Tranvía y otra vez 2 horas para los billetes Metro-Tren-RER, se te debitarán dos billetes.