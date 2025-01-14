¿Cómo viajar (bien) con un billete desmaterializado?
¿Has optado por el billete desmaterializado en tu smartphone o en la tarjeta Navigo Easy, y te preguntas en qué zona permiten viajar estos billetes y qué conexiones son posibles? Déjanos explicarlo.
Gare Saint-Lazare, zona de transbordo.
Con entradas sin papel en smartphones o Navigo Easy
Los billetes de autobús-tranvía, Metro-Tren-RER o para el aeropuerto de la Región <>de París permiten viajar en líneas de autobús-tranvía o en líneas de metro, tren, RER según tu billete.
Cada vez que viajes por estas líneas, se te cobrará un billete en la entrada de la zona de control.
¿Cómo funcionan las conexiones con tu ticket sin papel?
En la red de autobuses/tranvías (excluyendo tranvías exprés T11, T12, T13)
Los transbordos son posibles durante 1 hora y 30 minutos sin cambiar de medio de transporte ni conectar con otro autobús o tranvía.
Cuidado
Si optaste por el autobús o tranvía en el momento de la primera validación, tienes la opción de tomar tantos tranvías o autobuses como quieras durante 1 hora y 30 minutos (excepto en un viaje de ida y vuelta y una interrupción de la ruta).
En la red de Metro/Tren/RER (y en los tranvías exprés T11, T12, T13)
Los transbordos son posibles durante 2 horas sin cambiar de medio de transporte ni conectando con otro Metro/Tren/RER.
Bueno saberlo
Tras la primera validación, puedes coger tantos metros (y/o RER/tren/Tranvía Expreso) como quieras en un plazo de 2 horas, siempre que permanezcas en la zona controlada (excepto en viajes de ida y vuelta e interrupciones de rutas).
Si cambias de medio de transporte, necesitarás varios billetes
Ten en cuenta que si cambias de medio de transporte, una vez la hora y 30 minutos después de la primera validación del billete de Autobús-Tranvía y otra vez 2 horas para los billetes Metro-Tren-RER, se te debitarán dos billetes.
Zona controlada, por qué es importante al conectar con el metro, tren o RER
Solo se te cobrará un billete si tomas varios metros (y/o RER/tren) en menos de 2 horas, siempre que permanezcas en la zona controlada. Es decir, sin salir del equipo ni pasar por las puertas de "salida".
En cuanto salgas de la zona controlada y vuelvas a entrar en ella (validando en la entrada), se te cobrará una nueva entrada.
Cuidado
A menos que tu conexión se realice en las siguientes estaciones, por las rutas autorizadas por la vía pública.
Superar el validador
Zona controlada, nuestro consejo es quedarse en ella
Para evitar salir de la zona de transporte y que te cobren dos billetes, sigue la señalización (señales, flechas, escaleras en el suelo, etc.) que indiquen las conexiones.
Esto es especialmente esencial en estaciones grandes (Châtelet, Gare de Lyon, etc.) que cuentan con mucho equipo de salida y validación en la entrada.
En la Gare de Lyon, la conexión de la línea 14 a la línea 1 no se realiza por las escaleras en el centro del andén (en la foto), sino por las del extremo norte, como indica el cartel de la foto
Como recordatorio, la validación es obligatoria antes de cada trayecto al entrar en la red y/o abordar el vehículo, pero también, si es necesario, durante las conexiones con salida y salida, bajo pena de infracción.