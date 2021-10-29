Autobús

Instalaciones dedicadas a autobusesQuartier de l'Ecole polytechnique > Palaiseau

El proyecto consiste en desarrollar el tercer y último tramo de la línea 91,06 (casi 3 kilómetros), situado en el distrito de la École Polytechnique, con carriles exclusivos dedicados. Estos mejorarán la regularidad y fiabilidad de la línea 91.06 en su conjunto y satisfarán la creciente demanda de un servicio rápido, cómodo y seguro a un distrito en rápido desarrollo. Además, el proyecto también contempla la recualificación del espacio público con la creación de instalaciones para bicicletas a lo largo de los carriles autobuses y la ampliación de las aceras, lo que hará que las rutas de todos sean más seguras y fomentará la movilidad activa.

Región de Île-de-France
Departamento de Essonne
Comunidad de Aglomeración de Paris Saclay
Île-de-France Mobilités

Última reunión con el equipo del proyecto, el 24 de noviembre, en la parada Polytechnique Lozère, de 12 p.m. a 3 p.m.

La ruta

Mapa que muestra la ruta del proyecto del autobús 91.06, dentro del distrito de la École Polytechnique, en Palaiseau. Representa la ruta existente de autobuses 91.06 y N63, la ruta del proyecto preferido y la variante de la ruta estudiada por la Avenida Becquerel. El mapa también muestra las paradas existentes, así como las dos variantes de la cuarta estación. Incluye las instalaciones ciclistas existentes y planificadas, así como las diversas instalaciones de la zona.

Cifras clave

6Actas

para cruzar el campus de la École Polytechnique

4Estaciones

para servir al sector

1 autobús

cada 3 a 4 minutos

17.500 trabajadores y 18.500 estudiantes

se espera en la meseta de Saclay

Partidos

con la estación Massy-TGV, el RER B, el RER C y la futura línea de metro 18

Calendario

Financiación y actores
  1. 2021
    Estudios Preliminares (PCDO)
  2. 25 de octubre - 28 de noviembre de 2021
    Consulta previa
  3. 2022-2023
    Estudios preliminares (Esquemático)
  4. Estudios Detallados (AVP)
  5. Obra