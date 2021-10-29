Instalaciones dedicadas a autobusesQuartier de l'Ecole polytechnique > Palaiseau

El proyecto consiste en desarrollar el tercer y último tramo de la línea 91,06 (casi 3 kilómetros), situado en el distrito de la École Polytechnique, con carriles exclusivos dedicados. Estos mejorarán la regularidad y fiabilidad de la línea 91.06 en su conjunto y satisfarán la creciente demanda de un servicio rápido, cómodo y seguro a un distrito en rápido desarrollo. Además, el proyecto también contempla la recualificación del espacio público con la creación de instalaciones para bicicletas a lo largo de los carriles autobuses y la ampliación de las aceras, lo que hará que las rutas de todos sean más seguras y fomentará la movilidad activa.