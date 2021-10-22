Coste del proyecto y actores

El Estado

A través del Contrato de Plan Estado-Región 2015-2020 (CPER), el Estado contribuye a la modernización y desarrollo de las líneas de transporte en la región de Île-de-France para hacer frente a los retos y expectativas de viaje de los residentes de Île-de-France. Financiando este proyecto, el Estado se compromete a ofrecer a los residentes de Île-de-France un transporte más eficiente que les permita avanzar hacia una ciudad sostenible y un estilo de vida más pacífico. El Estado persigue su objetivo de hacer la red de transporte más eficiente integrándola en la dinámica de los territorios para satisfacer mejor las necesidades diarias de los usuarios, mejorar el acceso al transporte para todos y así fortalecer el atractivo de la región de Île-de-France. El Estado financia los estudios preliminares (DOCP, consulta, diagrama esquemático, proyecto preliminar) de este proyecto, hasta un 21%, de acuerdo con el Contrato de Plan Estado-Región.