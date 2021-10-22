Coste del proyecto y actores
El coste del proyecto
Infraestructuras: obras estimadas en unos 14 millones de euros
Operación: 100% apoyada por Île-de-France Mobilités
Infografía que explica que el coste de las obras de infraestructura se estima en unos 14 millones de euros y que la operación está gestionada al 100% por Île-de-France Mobilités.
Hay una ilustración de una parada de autobús y, debajo, la distribución de recursos con más detalle.
Los actores
El Estado, la región de Île-de-France, el Departamento de Essonne y la Comunidad Urbana de París Saclay financian los estudios de diseño, según este desglose:
- La región de Île-de-France (49%)
- El Estado (21%)
- La Comunidad Urbana de Paris Saclay (15%)
- El departamento de Essonne (15%)
Île-de-France Mobilités, la Autoridad Organizadora de Movilidad (AOM) en Île-de-France, es la responsable del proyecto para los estudios de diseño.
El propietario del proyecto
Île-de-France Mobilités
En el corazón de la red de transporte de Île-de-France, Île-de-France Mobilités imagina, organiza y financia soluciones innovadoras para todas las formas de movilidad hoy y mañana. Decide y gestiona proyectos para el desarrollo y modernización de todas las formas de transporte (tren, metro, tranvía, autobús y cable), cuya implementación confía a las empresas de transporte. También desarrolla soluciones para la movilidad como Navigo, Vianavigo o Véligo. Île-de-France Mobilités reúne a todos los actores (pasajeros, cargos electos, fabricantes, transportistas, responsables de infraestructuras, etc.) e invierte para mejorar el servicio que se ofrece cada día a los residentes de Île-de-France (más eficiente, más moderno, más seguro, un transporte más cómodo, etc.). y más conectados). Île-de-France Mobilités financia el 100% del material rodante y la operación de la TCSP.
Socios financiadores
El Estado
A través del Contrato de Plan Estado-Región 2015-2020 (CPER), el Estado contribuye a la modernización y desarrollo de las líneas de transporte en la región de Île-de-France para hacer frente a los retos y expectativas de viaje de los residentes de Île-de-France. Financiando este proyecto, el Estado se compromete a ofrecer a los residentes de Île-de-France un transporte más eficiente que les permita avanzar hacia una ciudad sostenible y un estilo de vida más pacífico. El Estado persigue su objetivo de hacer la red de transporte más eficiente integrándola en la dinámica de los territorios para satisfacer mejor las necesidades diarias de los usuarios, mejorar el acceso al transporte para todos y así fortalecer el atractivo de la región de Île-de-France. El Estado financia los estudios preliminares (DOCP, consulta, diagrama esquemático, proyecto preliminar) de este proyecto, hasta un 21%, de acuerdo con el Contrato de Plan Estado-Región.
La región de Île-de-France
Para satisfacer la demanda de todos los usuarios, la Región está invirtiendo masivamente para modernizar y ampliar la red de transporte público. En colaboración con Île-de-France Mobilités, la Región ha estado involucrada en la revolución del transporte desde 2016 para mejorar profundamente las condiciones de transporte de los residentes de Île-de-France. La creación de nuevas líneas de autobús, metro y tranvía forma parte de este gran programa. La región le destina recursos financieros muy significativos. La Región es el principal financiador de los estudios preliminares (DOCP, consulta, diagrama esquemático, proyecto preliminar) de este proyecto, con un valor del 49%.
El Departamento de Essonne
El Departamento de Essonne es un actor clave en la movilidad en su territorio. Tiene la ambición de poner su red vial en una trayectoria baja en carbono mediante un reparto razoado y equitativo de las carreteras y estructuras de las que es responsable. Para ello, fomenta la integración del tráfico blando (autobús, bicicleta) y compartido (coche compartido, etc.), lo hace más seguro y trabaja para que los desplazamientos sean más fluidos. Apoya el desarrollo diario de la oferta de transporte público mediante su participación financiera en numerosos proyectos estructuradores: para la TCSP Massy-Saclay (École Polytechnique), financia estudios preliminares hasta la fase previa al proyecto, hasta el 15%, de acuerdo con el Contrato de Plan Estado-Región.
La Comunidad de Aglomeración de Paris Saclay
La movilidad es una competencia principal de la aglomeración Paris-Saclay y es una de las áreas prioritarias de su proyecto territorial. Como Autoridad Organizadora de segundo nivel, y conjuntamente con Île-de-France Mobilités, la aglomeración coconstruye y despliega soluciones de movilidad más sostenibles en beneficio de Paris-Saclaysiens. En este billete, invierte casi 10 millones de euros cada año para desplegar nuevas líneas de autobús, lanzaderas de autoservicio, mobiliario para transporte urbano, taquillas para bicicletas y herramientas innovadoras para usuarios como maMob. También lleva a cabo numerosos desarrollos destinados a hacer que el transporte público y la movilidad activa sean más inclusivos (accesibilidad, seguridad, aparcamiento) y más eficientes (desarrollos de carreteras, carriles bici, prioridad en semáforos). También gestiona y financia los estudios y trabajos de intermodalidad de los principales centros de estación. Para este propio sitio, la aglomeración financia los estudios preliminares (DOCP) con un valor del 15%, demostrando así su interés y compromiso con el éxito de este proyecto.