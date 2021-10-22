Participar en el proyecto

La consulta es un paso esencial en cualquier proyecto de desarrollo urbano. Las opiniones recogidas al final del proyecto se adaptarán a la reflexión sobre el proyecto según las necesidades de los usuarios del territorio. Expresa tu opinión y ayúdanos a entender mejor tus usos y expectativas; tus comentarios serán considerados para el resto del proyecto.

La consulta también te invita a dar tu opinión sobre las dos variantes respecto a la ubicación de la estación 4.