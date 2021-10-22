Descubre el proyecto
El proyecto de un vistazo
Mapa que muestra la ruta del proyecto del autobús 91.06, dentro del distrito de la École Polytechnique, en Palaiseau. Representa la ruta existente de autobuses 91.06 y N63, la ruta del proyecto preferido y la variante de la ruta estudiada por la Avenida Becquerel.
El mapa también muestra las paradas existentes, así como las dos variantes de la cuarta estación. Incluye las instalaciones ciclistas existentes y planificadas, así como las diversas instalaciones de la zona.
El proyecto consiste en desarrollar carriles exclusivos dedicados en el tercer y último tramo de la línea 91.06 (que conecta Massy-Palaiseau con Saclay), situado en el distrito de la École Polytechnique.
Este nuevo desarrollo, de casi 3 kilómetros de longitud, ayudará a reforzar la regularidad y fiabilidad de toda la línea y apoyará el fuerte desarrollo del distrito. Gracias a un servicio más rápido, cómodo y seguro, pronto permitirá que los residentes y los 40.000 nuevos trabajadores y estudiantes que se espera para 2030 en el distrito tengan un acceso más fácil a residencias estudiantiles, instalaciones escolares, negocios y edificios de restauración en el campus.
Además, la creación de instalaciones para bicicletas (carriles y caminos seguros) a lo largo de los carriles dedicados a autobuses y el ensanchamiento de las aceras harán posible que las rutas sean más seguras para ciclistas y peatones y así fomenten la movilidad activa.
Los objetivos del proyecto
- Para asegurar la regularidad de la línea 91.06 gracias a la circulación del autobús en un carril dedicado en toda su ruta, entre Massy-Palaiseau y Christ de Saclay;
- Satisfacer las necesidades de un servicio rápido, cómodo y seguro para el distrito en un contexto de desarrollo sólido;
- Anticipar las crecientes necesidades de viajes y servicios del distrito, en relación con su desarrollo y la llegada de la futura línea 18 del Grand Paris Express;
- Ofrecer rutas continuas, cómodas y seguras para peatones y ciclistas, con la creación de instalaciones para bicicletas y el ensanchamiento de aceras, además de la recalificación de la carretera.