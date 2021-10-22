Descubre el proyecto

El proyecto consiste en desarrollar carriles exclusivos dedicados en el tercer y último tramo de la línea 91.06 (que conecta Massy-Palaiseau con Saclay), situado en el distrito de la École Polytechnique.

Este nuevo desarrollo, de casi 3 kilómetros de longitud, ayudará a reforzar la regularidad y fiabilidad de toda la línea y apoyará el fuerte desarrollo del distrito. Gracias a un servicio más rápido, cómodo y seguro, pronto permitirá que los residentes y los 40.000 nuevos trabajadores y estudiantes que se espera para 2030 en el distrito tengan un acceso más fácil a residencias estudiantiles, instalaciones escolares, negocios y edificios de restauración en el campus.

Además, la creación de instalaciones para bicicletas (carriles y caminos seguros) a lo largo de los carriles dedicados a autobuses y el ensanchamiento de las aceras harán posible que las rutas sean más seguras para ciclistas y peatones y así fomenten la movilidad activa.