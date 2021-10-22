Ruta y desarrollos
Las estaciones
Mapa que muestra la ruta del proyecto del autobús 91.06, dentro del distrito de la École Polytechnique, en Palaiseau. Representa la ruta existente de autobuses 91.06 y N63, la ruta del proyecto preferido y la variante de la ruta estudiada por la Avenida Becquerel.
El mapa también muestra las paradas existentes, así como las dos variantes de la cuarta estación. Incluye las instalaciones ciclistas existentes y planificadas, así como las diversas instalaciones de la zona.
Actualmente, 3 paradas dan servicio al distrito de la École Polytechnique. Como parte del proyecto, la línea 91.06 servirá 4 paradas, en el distrito de la École Polytechnique.
Estación 1: servicio al instituto, al grupo escolar y a los nuevos programas y laboratorios a lo largo del Green.
Estación 2: servicio a la Escuela Nacional de Estadística y Administración Económica y a las residencias de los estudiantes de la École Polytechnique, cerca de la escalera desde la estación RER de Lozère.
Estación 3: sirve a la École nationale supérieure de techniques avancées, así como a los habitantes del distrito de Joncherettes al este del distrito
Estación 4: se están considerando dos variantes
- Variante 1: posicionamiento cerca del radar, en la continuidad del centro peatonal, para servir al corazón del distrito de la École Polytechnique;
- Variante 2: cerca de la rotonda Denfert-Rochereau, para dar servicio a las oficinas al norte de la Avenida Becquerel y al futuro Sitio de Mantenimiento y Almacenamiento de la línea 18.
La inserción de carriles dedicados a autobuses
Como parte del proyecto TCSP (Transport Collectif en Lane Propre) y en la continuidad del emplazamiento dedicado existente, se ha mantenido el mismo principio que en los dos primeros tramos de la línea 91.06: los carriles dedicados a los autobuses, en la medida de lo posible, se distribuirán uno al lado del otro en la carretera, en ambas direcciones de tráfico. También se estudiarán dos disposiciones alternativas:
- Inserción lateral interior: los carriles exclusivos para autobuses (sitio dedicado) están situados junto a los carriles para coches, en el lado del campus. Esta inserción permite a los peatones acceder con seguridad a las estaciones de autobuses y mantener el aparcamiento de vehículos en el lado opuesto del carril dedicado. Sin embargo, este desarrollo requiere una reducción en la velocidad de los autobuses, ya que los accesos de aparcamiento, locales y de entrega cruzan el carril dedicado y requieren reducir la velocidad de los autobuses para que todos los usuarios de la carretera sean más seguros.
- Inserción lateral externa: los carriles exclusivos para autobuses (sitio dedicado) están situados junto a los carriles para coches, en el lado de madera. Esta inserción permite una mejor regularidad de los autobuses, cuyo trayecto no se interrumpe por ningún acceso. Sin embargo, esta opción obliga a los peatones a cruzar el tráfico de coches para llegar a una estación. Con esta opción, la instalación del terreno dedicado no afectaría a la carretera existente. Para homogeneizar las condiciones de tráfico y para una buena comprensión de todos los usuarios, la alternancia de soluciones de inserción TCSP se limitará tanto como sea posible.
La iconografía representa el desarrollo futuro de los carriles dedicados a los autobuses en la inserción lateral interior.
De izquierda a derecha, encontramos respectivamente la acera, los carriles dedicados a autobuses enmarcados por la vegetación, la carretera y los carriles dedicados a bicicletas y peatones.
La iconografía representa el desarrollo futuro de los carriles dedicados a autobuses en inserción lateral externa.
De izquierda a derecha, encontramos respectivamente la acera, la carretera, los carriles dedicados a autobuses enmarcados por la vegetación y los carriles dedicados a bicicletas y peatones.
El Verde
La perspectiva representa las intenciones de desarrollo del Boulevard du Green. Muestra una acera por la que caminan las personas, un carril bici utilizado por un ciclista, árboles bordean el carril bici y la gente cruza un paso peatonal para llegar a la futura parada del autobús 91.06.
Entre la Avenida Augustin Fresnel y el Boulevard des Maréchaux Sud, la EPA Paris Saclay está implementando un proyecto para desarrollar una nueva zona ajardinada llamada "Green". Destinado a convertirse en una zona ajardinada delimitada por el bulevar urbano, este proyecto se estudiará en conjunto con el de la TCSP (Transport Collectif en Site Propre), garantizando así una integración armoniosa:
- se propondrán nuevas plantaciones para crear una transición real entre el espacio ajardinado y el área urbana;
- Se estudiarán dos tipos de inserción: en el lado interior o en el exterior. En el primer caso, el carril bus está situado en el lado del campus y sirve a los laboratorios de la École Polytechnique; en el segundo caso, está situado en el lado de la madera, el instituto y los colegios, facilitando el acceso.
El Boulevard des Maréchaux
La perspectiva representa las intenciones de desarrollo del Boulevard des Maréchaux Sud. Hay un grupo de edificios en el lado izquierdo. En el centro, podemos ver los futuros carriles dedicados a los autobuses, las aceras, las carreteras y los carriles bici. La parte derecha está cubierta de árboles y zonas verdes.
En este sector, la inclusión del TCSP (Transport Collectif en Site Propre) refleja el deseo del proyecto urbano de crear un "campus de naturaleza", especialmente gracias a la inserción de amplias franjas plantadas entre cada modo para mantener la continuidad de la planta a lo largo de la ruta.
Como en el resto de la ruta, son posibles dos tipos de inserción:
- Inserción interior en el lateral: el carril bus está situado junto a las vías de coches en el lado del campus. Esta inserción permite acercar los carriles dedicados a autobuses a los caminos peatonales, pero también reforzar el servicio al campus y la seguridad de los usuarios alejándolos de los carriles para coches. Sin embargo, esta opción podría afectar a la regularidad de los autobuses, ya que implica la interrupción del carril dedicado a autobuses para permitir el acceso a aparcamientos, residentes y entregas.
- Inserción lateral externa: el carril de autobús está situado junto a las vías de los coches, en el lado de madera. Esta inserción permite una mejor regularidad de los autobuses, cuyo trayecto no se interrumpe por ningún acceso. Sin embargo, esta opción obliga a los peatones a cruzar el tráfico de coches para llegar a una estación. Con esta opción, la instalación del terreno dedicado no afectaría a la carretera existente.
El proyecto de modos suaves
Mapa que muestra el trazado de los futuros carriles bici del proyecto que cruzan el campus de la École Polytechnique y se unen a la Route de Saclay.
En línea con el desarrollo de los tramos existentes del TCSP y la ambición del proyecto politécnico ZAC Quartier, se favorecerá el desarrollo de carriles bici en ambas direcciones.
Las amplias dimensiones de los caminos permitirán un uso pacífico y seguro de la carretera para todos los usuarios.
La variante de Becquerel
Se ha estudiado una variante de desarrollo a través de la Avenue Becquerel, que conecta el Boulevard des Maréchaux con la rotonda Denfert Rochereau en la Avenue Descartes.
Hoy en día, la ruta no ha sido elegida, ya que esta variante requeriría la creación de una nueva carretera y la reestructuración de las instalaciones deportivas existentes. Por tanto, esta ruta no permitiría prever una implementación a medio plazo del proyecto en un carril dedicado.