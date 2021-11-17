Última reunión con el equipo del proyecto, el 24 de noviembre, en la parada Polytechnique Lozère, de 12 p.m. a 3 p.m.

El 24 de noviembre, de 12:00 a 15:00, venid a charlar una última vez con el equipo Île-de-France Mobilités en la parada Polytechnique Lozère.

El equipo presentará el proyecto de desarrollo para la tercera y última sección de la línea 91.06, situada en el distrito de la École Polytechnique, responderá a tus preguntas y recopilará tu opinión.